Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö menettää jopa 500 000 euroa, kun asuntoja seisoo tyhjän panttina

Ensin lähti 260 ulkomaalaista opiskelijaa maaliskuussa ja vielä 250 koti- ja ulkomaista opiskelijaa Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) asunnoista, summaa toiminnanjohtaja Joonas Grönlund.

– Toukokuussa asuntoja oli tyhjänä 482. Nyt on vapaana 394, kun uusia sopimuksia syksyllä saapuville opiskelijoille on taas tehty, Grönlund kertoo.

Asukaskato rassaa kovalla kädellä LOASin taloutta.

– Menetykset ovat sata, sata viisikymmentä tuhatta euroa kuukaudessa.

Koronan aiheuttama lovi taloudessa voi hyvinkin kohota puoleen miljoonaan euroon. Säätiöt on suljettu pois kaikista avustuksista. Grönlundin mukaan taloutta sopeutetaan pitkällä aikajänteellä.

– Kaikki sellainen tehdään, mikä ei vaikuta palveluihin eikä hyvinvointiin. Porukka pidetään töissä.

Vuokrat eivät nouse

Vuokrankorotuksiakaan ei ole tiedossa.

– Meillä on seitsemättä vuotta samat vuokrat. Valmistelen ensi vuoden budjettia niin, että vedetään kahdeksaskin vuosi ilman korotuksia.

Myöskään uudisrakentamisesta ei ole luovuttu. Vireillä on kerrostalon rakentaminen yliopiston lähituntumaan.

– Toiveissa on, että ensi vuonna kuokka isketään maahan.

Mika Strandén Opiskelijoiden asuntotilanne näyttää poikkeuksellisen hyvältä ensi syksynä.

Vaikka LOASin asunnoissa juuri nyt on väljää, Grönlund uskoo kämppien täyttyvän taas syksyllä. Hakemuksia on sisällä tavalliseen tapaan, mutta ulkomaalaisten saapuminen on vielä kysymysmerkki. Tilanne konkretisoituu sitten, kun opiskelijat ottavat vastaan opiskelupaikkojaan.

LOASin asukkaista neljännes on ollut ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita.

– Opiskelija-asuntoja kaivataan Lappeenrannassa selvästi enemmän kuin niitä on meillä tarjolla, etenkin yksiöitä, Grönlund sanoo.

Hänen mukaansa opiskelijoista 80 prosenttia haluaisi asua yksiössä niin lähellä yliopiston pääovea kuin mahdollista, ja 20 prosenttia yksiössä keskustassa niin lähellä kauppatoria kuin mahdollista.

Soluasuntoja on Grönlundin mukaan edelleen hieman liikaa, mutta joillekin alhainen hinta on tärkeää, joillekin myös yhteisöllisyys.

LOAS on kokeillut joissakin soluasunnoissa lisätä houkuttelevuutta asentamalla sinne astianpesukoneen, ja joissakin on kokeiltu palveluna kuukausisiivousta.

Syksyllä kämppä kaikille

– Tilanne on nyt houkutteleva suomalaisille opiskelijoille. Syksyllä voi olla sellainenkin tilanne, että mitään tilapäismajoitusta ei tarvita, vaan kaikille löytyy petipaikka oman lukittavan oven takana.

Grönlund ei usko LOASin tämänhetkisen tavallista väljemmän tilanteen vaikuttavan yksityisiin vuokramarkkinoihin. Sen sijaan isompi osa ammattikorkeakoulun opiskelijoita saattaa muuttaa LOASin asuntoihin. Monet heistä ovat asuneet vanhempiensa luona.