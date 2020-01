Lappeenrantalainen Anssi Salokannel kilpailee The Voice of Finlandissa tänä keväänä. Salokannel on yksi 140 kilpailijasta, jotka pääsivät mukaan Ääni ratkaisee -vaiheeseen. Nelosen mukaan tosi-tv -ohjelman yhdeksännelle kaudelle haki lähes 1 500 kilpailijaa.

Salokannel ei vielä tiedä itsekään koska hänen osionsa esitetään televisiossa. Tuotantokauden esittäminen alkaa Nelosella 31. tammikuuta.

— Omasta mielestäni minulla meni kohtuu hyvin. Se on aika absurdi tilanne, kun nousee tuollaiselle lavalle pystymetsästä, Salokannel sanoo.

Salokannel osallistui Idols-laulukilpailuun keväällä 2011, jolloin hän ylsi 20 parhaan joukkoon. Viimeisen parin vuoden ajan hän kertoo pitäneensä taukoa musiikista ja keskittyneensä opiskeluun. Lokakuussa Salokannel sai vakituisen työpaikan Kaukaalta UPM:n biojalostamon kehityskeskuksesta, ja työtilanteen vakiintuminen mahdollisti osallistumisen laulukilpailuun.

37-vuotias Salokannel ei enää pidä itseään hevilaulajana.

— Nuorempana identifioiduin siihen, mutta iän myötä syvempi tulkinta on alkanut kiinnostamaan. Ehkä jos joksikin, niin nyt voi kutsua aikuisrokkariksi. Ei sitä vanha jaksa enää kiekua, Salokannel nauraa.