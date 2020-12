Taipalsaari sai kuusi kandidaattia juhlavuoden leivokseksi – Leivonta ja maistelu alkavat pikapuolin: "Joukossa on erittäin hyviä ehdotuksia"

Taipalsaaren 450-vuotisjuhlavuodesta on tulossa hyvänmakuinen. Kunta on pyytänyt ehdotuksia juhlavuoden leivoksesta, ja ehdotuksia on tullut kuusi.

Taipalsaaren hyvinvointiluotsi Hanna Bohm kertoo, että haulla on saatu sitä mitä tavoiteltiin. Hakijoiden määräkin on riittävä.

– Ehdotukset ovat kivoja ja vaikuttavat herkullisilta. Paikallisuutta on tuotu kivasti esille.

Sivistysjohtaja Anna-Mari Summasen mukaan joukossa on useita erittäin hyviä ehdotuksia.

Hän pitää ilahduttavana sitä, että monessa kilpailutyössä on tuotu esiin leivonnaisen tarina. Ehdotuksissa kerrotaan, miten leivonnainen liittyy Taipalsaareen ja mitä leivonnaisen eri elementit kuvaavat.

Bohmin mielestä ehdotusten joukosta nousi pari kolme leivosta muiden yläpuolelle.

Yhdessä ehdotuksessa samasta leivoksesta voi muokata makean ja suolaisen version, kun taas loput ehdokkaat ovat makeita leivoksia.

Kilpailureseptien toimitusaika umpeutui marras-joulukuun vaihteessa. Seuraavassa vaiheessa testataan kaikki reseptit eli leivotaan reseptin mukaan sekä maistellaan lopputulosta.

Kilpailussa oli toiveena, että leivoksen valmistaminen on suhteellisen helppoa. Valmistamisen helppous tai vaikeus on maun ohella yksi keskeinen juhlavuoden leivoksen valintakriteeri.

Juhlaleivostestaus on Bohmin mukaan määrä tehdä ennen joulua, jotta nimikkoleivos voidaan julkistaa heti alkuvuodesta.

Kilpailu Taipalsaaren juhlaleivoksesta oli kaikille avoin. Kilpailukutsun mukaan ehdotuksissa arvostettiin paikallisuutta, uusia keksintöjä, makuelämyksiä sekä helppotekoisuutta.

Ajatuksena on, että juhlavuoden leivosta voitaisiin tarjoilla esimerkiksi Röytyn kotiseututalon kahviossa.