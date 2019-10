Kulmuni pysähtyi Kansalaistorille kehumaan Lappeenrannan yliopistoa, matka jatkui nopeasti Parikkalaan

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni pysähtyi Lappeenrannassa ensimmäistä kertaa Keskustan puheenjohtajan roolissa. Kansalaistorilla järjestetyssä tapahtumassa ihmiset nykivät ministeriä hihasta ja markkinoivat esimerkiksi lappeenrantalaisen metsäteollisuuden tärkeyttä. Kulmuni nyökkäili puheille biopolttoaineista ja peräänkuulutti fiksuja ratkaisuja.

— Me emme voi elämistä lopettaa, vaan siitä pitää tehdä kestävää, Kulmuni muotoili.

Läsnä olleet paikallispolitiikan edustajat pääsivät vastaamaan muun muassa uutta jäähallia koskeviin kysymyksiin. Kulmuni sai keskittyä ilmasto- ja aluepolitiikkaan, ja painotti tekniikan merkitystä ilmastonmuutoksessa.

— Itä- ja Kaakkois-Suomessa on vanhaa teollista pohjaa, jota on pystytty muuttamaan kohti uusia tekniikoita ja uutta teollisuutta. Jos mietitään vaikka metsäteollisuutta, se on mitä suurimmassa määrin edistämässä ratkaisua ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa; kehitetään uusia tuotteita, jotka korvaavat entisiä fossiiliperäisiä, muovipohjaisia tuotteita, Kulmuni sanoi Etelä-Saimaalle antamassaan haastattelussa.

Aseman avaaminen nyt liittyy koko Itä-Suomen kehitykseen ja Saimaan seutuun sekä aika vaikeaan tilanteeseen, joka Savonlinnassa oli opettajakoulutuslaitoksen siirtymisen jälkeen. — Katri Kulmuni

Metsäteollisuuden innovaatioiden rinnalle Kulmuni nosti toistuvasti esiin Lappeenrannan yliopiston tekemät tutkimukset uusiutuvasta energiasta. Hän piti keskeisessä roolissa energiatekniikkaan ja synteettisiin polttoaineisiin liittyvää tutkimusta.

—Jos saamme niitä ratkaisuja markkinallistettua, ne ovat valtavia läpimurtoja.

Toiveissa turistivirta

Ministerin seuraava kohde Lappeenrannan jälkeen oli Parikkala, josta on toivottu uutta väylää turismille. Parikkalan rajanylityspaikan on tarkoitus aueta kansainväliselle rajaliikenteelle vuonna 2024. Kulmuni toivoi sen mahdollistavan alueella matkailua ja kasvua.

— Parikkalan asema on paikallisesti iso asia ja siitä on varmasti puhuttu jo vuosikymmeniä tällä seudulla. Aseman avaaminen nyt liittyy koko Itä-Suomen kehitykseen ja Saimaan seutuun sekä aika vaikeaan tilanteeseen, joka Savonlinnassa oli opettajakoulutuslaitoksen siirtymisen jälkeen, Kulmuni luetteli.

Kulmuni piti raja-aluetta merkittävänä.

— Vaikka itänaapurin kanssa on välillä hyviä ja huonoja kausia, tärkeää on, että matkailijat pääsevät liikkumaan. Ihmisethän ovat samanlaisia kaikkialla.