Taipalsaaren kunnantalo saa uudet tiilivuoraukset kesäkuun lopussa romahtaneiden tilalle lähiaikoina — Myös toisen seinän samanlaiset vuoraukset puretaan ja uusitaan

Taipalsaaren kunnantalon takaseinän tiilivuoraukset uusitaan lähiaikoina. Taipalsaaren kunnan tekninen johtaja Samuli Kakko kertoo, että kuluvan viikon aikana kasataan rakennustelineet, ja tulevalla viikolla uusitaan tiilipeitteet.

Kakko kertoo, että pari viikkoa sitten romahtaneiden kunnantalon takaseinän tiilivuorauksien lisäksi myös toinen samanlainen tiilivuoraus puretaan.

— Niitä seiniä oli kaksi samanlaista, niin puretaan nyt vuoraus siitä toisestakin, ja laitetaan kerralla molempiin uudet.

Kakko kertoo, että samassa yhteydessä tarkastetaan myös muun muassa tuulensuojalevyt.

Tiilivuorausten romahduksen syytä tutkittiin tapahtuneen jälkeen. Kakon mukaan syynä on ollut se, että vuoraukset on aikoinaan kiinnitetty eri tavalla, kuin oli alunperin suunniteltu. Vuoraus on ollut kiinnitettynä erilaisilla kiinnikkeillä.

— Toisaalta on helppo ymmärtää, miksi näin on joskus päädytty tekemään, koska alunperin suunniteltu kiinnitystapa olisi ollut kalliimpi.

Kakko ei osaa sanoa, kuinka paljon kustannuksia seinien tiilivuorausten uusiminen tulee kunnalle aiheuttamaan. Uusien vuorausten arvioidaan olevan paikallaan heinäkuun aikana.

— Varmaankin ensi viikon jälkeen ne alkavaisivat olla valmiit, Kakko arvioi.