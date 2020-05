Saaramaan leirintäalue on taas myynnissä — Alueen vuokrannut yrittäjä kauppaa myös tonttia, vaikka sen omistaa Kouvolan kaupunki

Saaramaan leirintäalue on jälleen myynnissä harhauttavalla ilmoituksella Tori.fi:ssä. Maanantaina julkaistussa ilmoituksessa annetaan ymmärtää, että 145 000 euron hintaan sisältyisi viiden hehtaarin maa-alue rantoineen, rakennuksineen ja irtaimistoinen. Ilmoituksessa ei kerrota sitä, että maanomistaja on Kouvolan kaupunki, ei leirintäalueyrittäjä.

Myös alueen edellinen yrittäjä koetti myydä leirintäaluetta samalla periaatteella kaksi vuotta sitten. Tuolloin hintapyyntö oli runsaat 60 000 euroa.

– Yrittäjä ei edelleenkään omista maata, vaan se on kaupungin. Palstaa ei ole jatkossakaan aikomus myydä, Kouvolan kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti sanoo.

Ilmoituksessa mainitaan viiden hehtaarin maa-alueen lisäksi talo, viisi mökkiä ja muita rakennuksia. Rakennukset yrittäjä voi Suoknuutin mukaan myydä, koska kaupunki ei ole niistä kiinnostunut.

Myynti-ilmoitus on hänen mukaansa harhauttava myös sikäli, ettei siinä mainita kauppaan sisältyvää rasitetta, joka on kiinnitys vuokraoikeuden vakuudeksi. Rasitteesta on esitettävä todistus myynnin yhteydessä. Rasitetodistusta näyttämättä ostajalle rakennuksia ei voi myydä.

– Hän voi kaupata vain vuokraoikeutta.

Yksi kaupungin ja yrittäjän välisen sopimuksen ehdoista on se, että vuokralaisen pitää ilmoittaa sopimuksen siirtämisestä kolmannelle osapuolelle.

Katja Juurikko Saaramaan leirintäalueen piti kokea täydellinen kasvojenkohotus, kun liiketoiminta siirtyi venäläisille. Niin ei kuitenkaan ole käynyt. Arkistokuva.

Saaramaan leirintäalueen vuokrasopimusta on vielä 17 vuotta jäljellä. Kolme vuotta sitten kaupunki nosti alueen vuosivuokran 2 500 euroon.

Vuokrasopimus pakottaa omistajan ylläpitämään leirintäaluetta. Yrittäjän on myös markkinoitava aluetta aktiivisesti. Jos leirintäaluetoimintaa ei ole tai vuokraaja jättää vuokrat maksamatta, kaupunki voi irtisanoa sopimuksen heti. Ainakaan toistaiseksi kaupunki ei aio purkaa vuokrasopimusta.

Sami Suoknuuti sanoi Kouvolan Sanomille tammikuussa, ettei kaupungilla ole riittävästi aikaa ja työntekijöitä ryhtyä seuraamaan leirintäalueen pitoa tarkemmin. Yritys on hoitanut vuokranmaksun ajallaan.

Yrittäjä markkinoi leirintäalueen rakennuksia vuokralle Tori.fi:ssä ja yrityksen Facebook-sivustolla.

Entisen Anjalankosken kaupungin aikoinaan tekemä vuokrasopimus siirtyi kuntaliitoksessa Kouvolalle. Vuokrasopimus maa-alueesta on voimassa vuoteen 2038.

Vuosivuokra on peräisin markka-ajalta vuodelta 1999. Tuolloin Anjalankosken kaupunki luovutti alueen rakennuksineen Finn-Camping Caravan oy:lle pitkällä vuokrasopimuksella ja edullisella vuosivuokralla. Finn-Camping oli suomalainen leirintäaluetoimintaa harjoittanut yritys.

Vuonna 2007 rakennukset ja leirintäalue siirtyivät venäläisyritykselle kaupungin vuokrasopimuksella. Se puolestaan siirsi alueen vuokraoikeuden niin ikään toiselle venäläisomistajalle viisi vuotta sitten. Vielä senkin jälkeen yrittäjä on vaihtunut.

Haminan kaupunki irtisanoi alkuvuodesta Pitkienhiekkojen leirintäalueen vuokrasopimuksen. Syynä sopimuksen irtisanomiseen oli Haminassa se, ettei vuokraaja ole täyttänyt vuokrasopimukseen kirjattuja alueen kehittämisvelvoitteita.

Hamina maksoi yli puoli miljoonaa euroa alueen vuokranneelle venäläisomisteiselle Ltd Hamina Camping oy:lle. Korvaus oli rakennuksista ja niiden irtaimistosta.

Pitkienhiekkojen omistaja on sama, jolle Saaramaan leirintäalueen pitkä vuokrasopimus siirtyi yrityskaupan myötä Kouvolan kaupungilta. Tuolloin tehdyllä sopimuksella venäläismies osti rakennukset ja liiketoiminnan.

Myös Saaramaan leirintäalue on päässyt rapistumaan. Leirintäalueen toiminnasta ei ole vuosikausiin raportoitu mitään alueen omistavalle Kouvolan kaupungille. Raportointi alueen toiminnasta ja kehittämisestä on yksi vuokrasopimuksen ehdoista.

Leirintäalueen vuokrannutta Damir Safiullina ei tavoitettu haastatteluun.