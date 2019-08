Ruokolahtelainen Mika Tonder twiittasi tyttärensä rippijuhlista: musta huumori keräsi satoja tuhasia klikkauksia ja sai aikaan somemyrskyn — "Tiesin, että mennään hyvän maun rajamailla"

Ruokolahtelainen perheenisä Mika Tonder ajautui Twitter-kohun silmään.

Tonder julkaisi tilillään kuvan, jossa hän seisoo ripille päässeen tyttärensä takana pesäpallomailan kanssa. Kuvan yhteyteen oli kirjoitettu ”Kirkko antoi tyttärelle naimaluvan. Minä en. Tiedoksi, Jonnet.”

Julkaisu oli keskiviikkona iltapäivään mennessä saanut 141 500 näyttökertaa.

Mistä julkaisussa on kyse, Mika Tonder?

— Meillä oli rippijuhlat ja loppuhuipennuksena otettiin kieli poskella otos, että varokaa vihaista isää. Ikivanha vitsi on se, että kirkko antaa naimaluvan mutta isä ei. Asetelma oli se, että naurettiin näille kliseille ja asioille, joita isyyteen liittyy. Kyseessä oli parodia.

Osasitko odottaa somekohua?

— Twitterin voima yllätti. Minulla on suhteellisen ronski huumorintaju ja ymmärrän kritiikin. Perusluonne kanavassa on se, että asioihin puututaan. Merkkimäärälläkään ei voi alustaa asioita, jotka ovat monesti provokatiivisia. Tämä oli mustan huumorin kautta sellainen veto, ja tiesin, että mennään hyvän maun rajamailla riippuen vastaanottajasta. Odotin muutamaa kymmentä tykkäystä, mutta pikkuhiljaa jysähti. Jos ajatellaan ihmisten käyttäytymistä, niin kun on ärsyke, tulee reaktio. Joku sai hyvät naurut ja se oli se, mitä hain. Ei se, että ihmiset alkavat riitelemään.

Julkaisu, jossa esiintyy alaikäinen tyttäresi, on tavoittanut huikean määrän ihmisiä. Miten käsittelet asiaa hänen kanssaan?

— Aika monta näyttökertaa on ollut, se ei ollut tarkoitus. Totta kai sitä haluaa suojella tuollaiselta julkisuudelta. Ollaan juteltu asia, ja hän suhtautui hyvin terveesti. Häntä huvitti ja ihmetytti se, miksi jotkut pahastuivat.

Sait kritiikkiä muun muassa siitä, että kuvassa vitsaillaan väkivallan oikeuttamisella ja sen uhalla. Mitä vastaat siihen?

— Tein Twitteriin yleisen vastineen siihen, että kantani on ehdottomasti väkivaltaa ja alistamista vastaan. Kuvan tarkoitus oli nauraa patriarkaaliselle asetelmalle, joka ei meidän perheessä pidä paikkaansa.

Jos nyt saisit päättää, jättäisitkö julkaisematta?

— Pitää arvioida, oliko tämä tarpeellista. Siinä on kahta suuntaa. Olen edelleen sitä mieltä, että naurua ei ole maailmassa liikaa ja huumori on makuasia. Asiat etenevät keskustelemalla ja huumori on yksi tapa tuoda niitä esiin. Toisaalta mietin, oliko tarpeen aiheuttaa myrsky vesilasissa. Jos mustaa huumoria julkaisen jatkossa, niin en ota siihen mukaan muita henkilöitä.

Saako kaikille asioille mielestäsi nauraa?

— Mielestäni asioita pitäisi pystyä suodattamaan niin, että vaikeillekin asioille voi nauraa. On valitettavaa, että tämä rinnastettiin perheväkivaltaan. Ei tietysti pidä väheksyä olemassa olevia ongelmia, mutta niistä pitäisi pystyä keskustelemaan.

Olet markkinoinnin ammattilainen. Mitä opit tästä?

— Somen tehokkuus on huikea. Lukujen puolesta mykistävää, ne alkavat olla aika huikeita Suomen mittakaavassa. Tässä ei ollut asiasisältöä ja jos laittaa arvokasta tietoa, sen vaikuttavuus on ihan toista. Sen näkee sitten, olenko nyt asemoinut itseäni Twitter-genressä ja seurataanko minua jatkossa tarkemmin. Mietityttää myös se, onko vastuu aineiston alkuperäisen tekijän vai jakajan, joka tuo näkökulmaa ja ruokkii aktiivisuutta. Näkökulmani on se, että jokainen on vastuussa omista teoistaan.