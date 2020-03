Lumikello aloitti kukintansa helmikuussa lappeenrantalaisella pihalla, ja krookuskin on jo nupulla

Lumikellot kukkivat iloisesti omakotitalon pihapiirissä Lappeenrannan Alakylässä. Ne ovat olleet kukassa jo pari viikkoa. Eteläisellä seinustalla myös krookukset ovat jo nupullaan.

Välillä on pakastanut ja pyryttänyt, ja kukkaset ovat hautautuneet lumivaipan alle. Mutta kun on jälleen lauhtunut ja vesisade on vienyt lumen pois, kukat seisovat terhakkaina asemissaan.

Tutkija Juha Jantunen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista sanoo, ettei ole tavallista nähdä lumikelloja tai krookuksia tähän aikaan vuodesta.

– Yleensähän tässä vaiheessa on puoli metriä lunta.

Kaisa Juntunen Krookus alkoi kukkia helmikuussa Lappeenrannassa.

Sipulikasvit reagoivat kärkkäästi lämpöön ja valoon

Jantunen toteaa, että kevään sipulikasvit reagoivat nopeasti kevääntuloon.

– Kun on ollut sen verran lämmintä, ne ovat päättäneet ruveta kasvamaan. Vähän kun alkaa valoisuus lisääntyä, ne kasvavat vaikka lumen alla. Siinä mielessä ei ole ihmeellistä, että lumikelloja on jo nyt.

Jantunen kuvailee lumikelloja sitkeiksi kasveiksi, jotka ovat sopeutuneet hyvin karuihin keleihin.

– Lumikellot panostavat siihen, että saavat kukkansa esille ensimmäisenä keväällä, kun ei ole muita kukkijoita kilpailijoina. Näin ne saavat etua pölytykseensä.

Mutta eivätkös ovelat lumikellot nyt vähän hätäile?

– Jos lämpötila on plussalla, kyllä hyönteisiäkin alkaa näkyä pihalla, Jantunen vastaa.

Aikaisia kukkijoita vaanii kuitenkin vaara.

– Tänä talvena saattaa tulla vielä kunnolla pakkasta. Jos kasvi intoilee liian aikaisin, sille voi käydä köpelösti, jos pakkasia tulee, Jantunen varoittelee.

Luonnonmarjat malttavat odottaa kevättä

Luonnonmarjojen ystävien ei tarvitse olla tässä vaiheessa huolissaan tulevan kesän sadon suhteen. Näköpiirissä ei ole, että mustikat alkaisivat puskea kukkaa.

– Luonnonmarjat eivät lähde ihan äkkiä kasvamaan, vaan ne malttavat vielä odotella, Jantunen sanoo.