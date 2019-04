Monet aloittavat kesämökkikauden tänä viikonloppuna. Loma-asunnon kevätsiivouksen yhteydessä voi herätä halu ja tarve tarpeettoman hävittämiseen esimerkiksi polttamalla.

— Kuntien jätehuoltomääräyksissä kerrotaan risujen ja oksien polttamiseen liittyvistä säännöistä. Jätteiden hävittäminen polttamalla on joka tapauksessa kiellettyä, toteaa palotarkastaja Timo Kuossari.

Melko yleisesti oksien ja risujen vähäinen avopoltto on sallittua haja-asutusalueella, mutta taajamissa se on kiellettyä. Polttamisesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapurustolle ja lähiympäristölle

Ei avotulta metsäpalovaroituksen aikana

Suuria yksittäisiä syttymisen aiheuttajia ovat myös nuotiot ja grillit sekä avotuli. Pellot, ruohikot ja kaislikot ovat erityisen herkkiä keväisille maastopaloille kuivuutensa vuoksi.

— Metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kiellettyä ja muulloinkin risujen polttajan täytyy olla valmis sammutustoimiin, jos tuli karkaakin hänen hallinnastaan. Tulta ei saa koskaan jättää valvomatta, muistuttaa Kuossari.

Suuremmista, luvalla tehtävistä kulotuksista on hyvä ilmoittaa päivystävälle palomestarille.

— Ihmiset tekevät niistä hälytyksiä, kun eivät tiedä mistä on kysymys. Silloin on hyvä, että meillä on tieto siitä, mitä tapahtuu.

Lukas Pearsall Kulotuksista on hyvä ilmoittaa päivystävälle palomestarille.

Palovaroitin ei kestä ikuisesti

Kesämökille ensimmäisen kerran talven jälkeen palaavien on hyvä aloittaa tulisijojen lämmittäminen varovasti.

— Takkaan tai uuniin voi laittaa ensin palamaan pienen palan paperia, koska liian kova lämmittäminen voi aiheuttaa halkeamia tulisijaan tai sen hormiin, toteaa Kuossari.

Palovaroittimien kunto pitää tarkistaa, koska yli viisi vuotta vanha palovaroitin kannattaa uusia.

— Palovaroittimissa on parasta ennen päivämäärät. Nekään eivät kestä ikuisesti. Sama koskee myös erilaisia käsisammuttimia, kertoo Kuossari.

Palotarkastaja antaa käytännön vinkin mökkiolosuhteisiin.

— Mökillä sankoruisku on varmatoiminen sammutin, kun siihen laittaa vettä ja tipan astianpesuainetta veden pintajännitystä rikkomaan. Kunhan ruiskua ei jätä talveksi ulos jäätymään.

Mika Strandén Kesämökille ensimmäisen kerran talven jälkeen palaavien on hyvä aloittaa tulisijojen lämmittäminen varovasti.

Tiedätkö missä mökkisi sijaitsee?

Kuossari kertoo, että pelastuslaitoksen työtä helpottaa paljon, jos mökkiläinen tietää, missä hänen kesämökkinsä sijaitsee.

— Kaikilla mökeillä ei ole tarkkaa osoitetta. Silloin on hyvä tietää mökkinsä koordinaatit. Sellaiset voi hakea 112.fi-sivuilta netistä. Myös puhelimeen ladattava 112 Suomi -sovellus auttaa pelastajia löytämään paikalle.

Ohjeet: Loma-asunnon pihapiirissä

Toimita kiinteistön jätteet asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Haravointijätteen voi kompostoida ja hyödyntää myöhemmin multana.

Seuraa alueesi ruohikko- ja metsäpalovaroituksia. Varoituksen voimassa ollessa ei avotulta saa sytyttää.

Pelastuslaitokset antavat alueelleen ohjeita kuivien oksien ja risujen polttoon. Ne on hyvä varmistaa ennen tulitikun raapaisua.

Vaikka maa on vielä kosteaa, pinnalla oleva kuiva heinikko syttyy helposti ja levittää paloa nopeasti erityisesti tuulisella säällä. Huomioithan sääolosuhteet tulta käsitellessäsi.

Vaikka sää ja aiotun polttopaikan muut olosuhteet sallivat tulen sytyttämisen, ei tulta saa koskaan jättää vartioimatta.

Polton jälkeen hiilloksen sammuminen on syytä varmistaa vedellä, sillä nuotion pohja voi jäädä kytemään jopa useiksi päiviksi.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto

Turvallisuus loma-asunnon sisällä

Talven jäljiltä kylmien tulisijojen nopea lämpiäminen voi aiheuttaa halkeamia sekä itse tulisijassa että hormissa. Aloita lämmitys varovasti.

Huolehdithan tulisijojen nuohouksesta yhden–kolmen vuoden välein.

Tarkista myös palovaroittimen kunto ja ikä.

Yli viisi vuotta vanha palovaroitin kannattaa uusia. Valmistuskuukausi löytyy palovaroittimen pohjasta.

Alkusammutusvälineiden toimintakunto kannattaa myös varmistaa.

Käsisammuttimien tarkastusväli on 1–2 vuotta niiden sijainnista ja sammutteesta riippuen.

Opasta myös lapsia uudessa ympäristössä. Kerratkaa ainakin poistumistiet ja kokoontumispaikka.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto