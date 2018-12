Kauppisen perhe avasi maanantaina luistelukauden Joutsenon uudella retkiluisteluradalla. Kolmivuotiaan Niilo Kauppisen ja viisivuotiaan Eelis Kauppisen ensituntuma rataan oli liukas.

Isä Samuli Kauppinen auttoi lapsia alkuun, ja Niilo tarvitsi tukea tämän tästä. Kun lapsille oli saatu luistimet jalkaan, isäkin pääsi radalle. Eelis Kauppisen mielestä jäällä oli hyvä luistella.

Pojat ovat Samuli Kauppisen mukaan olleet ennenkin jäällä. Niilo oli viime talvena ensimmäistä kertaa ja Eelis tätä aiemminkin.

Joutsenon urheilukentän juoksuradalle jäädytetty luistinrata on ensimmäistä talvea käytössä. Rata sekä urheilukentän ja keskuskoulun kaukalot avattiin lauantaina.

Minna Mänttäri Sari Repo ja Marko Korhola ovat saaneet Joutsenon luistelualueet auttavaan kuntoon. Jäädytys jatkuu edelleen, jotta jääpeite paksunee.

Jäädytys jatkuu vielä pitkään

Joutsenon liikuntapaikkojen hoitaja Sari Repo kertoo, että jäädytystä tehdään näinä päivinä jatkuvasti. Vaikka jää näytti maallikon silmiin hyvältä ja kiiltävältä, se oli Revon mukaan vielä liian ohutta eikä kestä kovaa kulutusta. Siksi uutta jäätä tehdään aina kun se on mahdollista.

Jos lunta sataa vaikkapa 2—3 senttiä, jäädytystä ei voi tehdä vaan lumet pitää lakaista pois.

Revolla ja apulaisella Marko Korholalla oli käytössä Jäämatti-niminen laite. Samanaikaisesti se lakaisee lumet, hioo epätasaisuudet ja jäädyttää uutta kerrosta. Laitteessa on lämmintä vettä.

Joutsenon kenttiä on Revon mukaan jäädytetty muutaman viikon ajan. Tämä talvi on ollut työlle armollinen, sillä pakkasten ansiosta on päästy tekemään kerralla valmista.

Repo muistelee, että pahimpana talvena jäädytys on jouduttu aloittamaan neljä kertaa, ennen kuin on saatu kunnolliset jäätä.

Minna Mänttäri Joutsenon urheilukentän luistinrata kiiltelee kutsuvasti. Jää vaatii jatkuvaa huoltoa.

Joutsenon Myllymäki avautui itsenäisyyspäivänä

Joutsenon Myllymäen laskettelukeskus avautui itsenäisyyspäivänä. Myllymäessä on toistaiseksi avoinna kaksi rinnettä. Yrittäjä Jyri Paunonen kertoo, että tänä vuonna kausi on käynnistynyt viikon pari tavanomaista aiemmin.

Kausi on lähtenyt hyvin käyntiin, ja laskettelijoita on Paunosen mukaan ollut mukavasti.

— Kelit eivät ole olleet kauhean talviset, mutta olemme saaneet hyödynnettyä vähäisen talvisuuden sataprosenttisesti.

Lumitykit ahertavat Myllymäessä ympärivuorokautisesti. Uutta lunta syntyy koko ajan. Paunosen toiveissa on, että viikonloppuna saadaan uusia rinteitä laskettelukuntoon.

Minna Mänttäri Joutsenon Myllymäen laskettelurinteessä on jatkuva lumisade. Laskettelukeskuksessa oli maantaina useita lumitykkejä työn touhussa.

Sää voi vielä kääntyä mihin tahansa

Viime vuosien vaihtelevat talvet ovat opettaneet Paunosen nöyräksi. Hyvät laskettelu- ja lumetussäät eivät enää ole itsestäänselvyys.

— Nyt tilanne näyttää hyvältä, mutta päivä kerrallaan tässä mennään. Vaikka sääennuste näyttää pakkasia, se on vain sääennuste. Mitä tahansa voi tapahtua, ja sään käänne voi vielä olla suuri suuntaan tai toiseen.

Etelä-Karjalassa talvi selvästi pidemmällä kuin muualla eteläisessä Suomessa. Paunonen on tästä tyytyväinen, sillä joulunseutu ja vuodenvaihde on erittäin tärkeä sesonki kotimaan matkailussa.

— Tällä seudulla on runsaasti mummoloita ja kesämökkejä, joihin tullaan jouluksi.

Minna Mänttäri Kolmivuotias Niilo Kauppinen liikkui jäällä varovasti.

Ruokolahden Free-Ski avaa kaikki rinteet viikonloppuna

Ruokolahden Free-Skin laskettelukeskus avautui niin ikään itsenäisyyspäivänä. Yrittäjä Tuomas Toiviainen kertoo, että pakkasta on ollut viime aikoina sopivasti ja laskettelijatkin jo liikkeellä.

Rinteiden lumetus saadaan valmiiksi viikon puolivälissä, ja viikonloppuna saadaan kaikki rinteet auki. Suorituspaikkoja vielä rakennetaan.

Toiviainen pitää hyvänä, että rinteitä ja suorituspaikkoja päästään valmistelemaan ennen sesogin alkua.

— Toivottavasti tämä näkyy asiakkaille valmiina lopputuloksena. Loma-ajat ovat meidän liikevaihdollemme tärkeitä, ja samalla lapsille ja nuorille löytyy joululomaksi tekemistä.

Rinteiden lumettaminen tuntuu laskettelurinteitä laajemmalla. Toiviainen kertoo, että Ruokolahdella on luonnonlunta 5—10 senttiä, mutta lumetus paksuntaa lumipeitettä myös laskettelurinteiden ulkopuolella.

Minna Mänttäri Viisivuotias Eelis Kauppinen on ollut luistimilla aiempinakin talvina.

Useita luistelualueita avattu Lappeenrannassa

Pakkasta on ollut riittävästi jäädytykseen. Lappeenrannassa oli maanantaina seitsemän hyväkuntoista luistelualuetta ja kahdeksan välttävään kuntoon saatua luistelualuetta.

Työnjohtaja Tommi Nakari Lappeenrannan liikuntatoimesta kertoo, että lumesta on pulaa.

Kisapuistossa oli maanantaina 400 metrin pituinen latu, joka koostuu tekojääradan hileestä ja luonnonlumesta. Latua jatketaan sitä mukaa, kun uutta materiaalia kertyy.

Minna Mänttäri Kiekkokaukalon jää ei vielä kestä kovaa kulutusta. Kaukalo avattiin lauantaina, ja se otettiin heti käyttöön.

Hiihtomahdollisuuksia luvassa lisää

Huhtiniemeen tehdään lähipäivinä noin kilometrin pituinen tykkilumilatu. Ladun teko alkaa tällä tietoa keskiviikkona. Tykitys kestää muutaman päivän. Vielä on epävarmaa, saadaanko latua valmiiksi jouluun mennessä.

Etelä-Karjalaan ei ennusteta tiistaiksi ja keskiviikoksi kovin runsaita lumisateita, joten tykkilunta tehdään joka tapauksessa.

Parhaassa tapauksessa lähipäivien lumisateet saattavat mahdollistaa hiihtämisen kivituhkapäällysteisillä kuntoilupoluilla.