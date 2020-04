Eksoten entisen hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) luottamuksen arviointi ja siihen liittynyt poliisitutkinta saa yllättävän jälkinäytöksen. Nyt syyttävä sormi osoittaa Eksoten tarkastuslautakuntaa ja tarkastuspäällikköä.

Kahdeksan Eksoten demarivaltuutettua syyttää näitä tahoja muun muassa toimivaltuuksien ylittämisestä.

Kuntaliiton ja osin Eksoten omankin selvityksen perusteella näyttää jo varmistuneen, että tarkastuslautakunnalla ei ollut toimivaltaa jättää poliisille tutkintapyyntöä Vesterisen toimista. Tämä valtuus kuuluu Eksoten hallitukselle.

Kuntaliitto katsoo, että tarkastuslautakunta on ylittänyt toimivaltansa, kun se hallituksen sivuuttaen on valtuuttanut KPMG:n tekemään tutkintapyynnön poliisille.

Kuntalaki sanoo, että kun arvioidaan luottamushenkilön virheellistä menettelyä, toimivalta on kuntayhtymän hallituksella.

Tämän takia myös poliisin tutkimattajättämispäätös olisi pitänyt tarkastuslautakunnan sijaan viedä tiedoksi hallitukselle.