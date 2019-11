Kaakkois-Suomen luomuala on kasvanut kuudessa vuodessa 75 prosenttia — Kaakossa on 290 luomutilaa

Kaakkoissuomalainen luomutila on keskimäärin 72 hehtaarin kokoinen.

Kaakkois-Suomen luomuala on kasvanut Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen alueella 75 prosenttia vuodesta 2013, käy ilmi Luomu Kaakkois-Suomessa -koosteesta, johon on koottu julkisia tilastoja ja selvityksiä. Luomuviljeltyä peltoalaa on 20 900 hehtaaria.

Kaakkois-Suomessa on 290 luomutilaa. Määrä on kymmenesosa kaikista kaakkoissuomalaisista maatiloista, ilmenee Pro Luomun keskiviikkona julkaisemasta tiedotteesta.

Kaakkoissuomalainen luomutila on kooltaan keskimäärin 72 hehtaaria, mikä tekee niistä keskivertoa suomalaista luomutilaa suurempia. Ne ovat myös suurempia kuin perinteiset maatilat.

Kaakkois-Suomen luomutiloista on 2/3 on Kymenlaaksossa ja kolmasosa Etelä-Karjalassa. Kymenlaakson tilat ovat Etelä-Karjalan tiloja suurempia.

Kaakon luomutiloilla kasvatetaan etenkin viljaa, hernettä, härkäpapua ja rypsiä.

Kaakkois-Suomessa on useita suoramyyntiä harjoittavia pieniä luomuvihannes- ja marjatiloja, mutta muuten luomupuutarhatuotanto on Kaakossa vaatimatonta. Poikkeuksena mainitaan luomumustaherukka.

Luomukotieläintiloilla naudanliha on suosituinta

Alueen luomutiloista vain 15 prosenttia on luomukotieläintiloja. Pääasiassa niissä tuotetaan luomunaudanlihaa. Kaakkois-Suomessa on vain 44 luomukotieläintilaa.

Kaakkois-Suomessa toimii myös luomutuotteiden jatkojalostukseen erikoistuneita yrityksiä, jotka valmistavat esimerkiksi leipää, jauhoja, lihatuotteita ja marjajalosteita.

Luomutilojen määrästä huolimatta luomutuotteiden kulutuksen tahti on Kaakkois-Suomessa hitaampaa kuin muualla maassa. Myös ammattikeittiöissä luomua tarjotaan alueella harvakseltaan.

Luomu Kaakkois-Suomessa -kooste on toteutettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Pro Luomun yhteistyönä, osana Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanketta.

Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen Ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta.