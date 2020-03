Sauli Niinistö vetoaa välittämään toisista: "Me tarvitsemme toisiamme"

Koko maailma on poikkeustilassa, presidentti sanoo.

Presidentti Sauli Niinistö vetoaa välittämään toisista poikkeuksellisena aikana.

– Me tarvitsemme toisiamme. Nyt on erityisen tärkeää tukea heitä, joiden työ on asiakkaiden palvelu, terveydenhuollosta kauppojen henkilökuntaan, Niinistö kirjoittaa presidentin verkkosivuilla julkaistussa tekstissä.

Hänen mukaansa nähdyt esimerkit naapuri- tai läheisavusta ovat rohkaisevia ja kannustavia.

Niinistö kirjoittaa, että koko maailma on poikkeustilassa. Vaikka poikkeustilan lopputulemaa ei voi arvioida, sen vaikutukset ovat hänen mukaansa silti syviä ja pitkäkestoisia.

– Päivittäinen elämämme väistämättä muuttuu, ja kohtaamme todellisuuden, jossa ajatuksia ja toimia hallitsevat terveys, toimeentulo ja toisistamme välittäminen.

Lisäksi presidentti kirjoittaa, että poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamat ensi vaiheen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti palvelusektorin yrityksiin. Niinistön mukaan vakavien menetysten kuormaa on tasattava.