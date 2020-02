Hovioikeus hylkäsi syytteen laittomasta uhkauksesta Lappeenrannassa, velanperijä syyllistyi vain pakottamiseen

Itä-Suomen hovioikeus on hylännyt vuonna 1996 syntynyttä miestä vastaan nostetun syytteen laittomasta uhkauksesta.

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa mies oli tuomittu Lappeenrannassa kesällä 2017 tapahtuneesta pakottamisesta, laittomasta uhkauksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta vankeuteen neljäksi kuukaudeksi ja 20 päiväksi.

Myös vuonna 1997 syntynyt mies tuomittiin samoista rikoksista. Hän sai kolme kuukautta ehdollista vankeutta.

Vuonna 1996 syntynyt mies valitti tuomiostaan hovioikeuteen ja vaati pakottamisesta ja laittomasta uhkauksesta saamiensa syytteiden hylkäämistä.

Hovioikeus toimitti asiassa pääkäsittelyn.

Tapauksessa on kyse 500 euron velasta. Vuonna 1996 syntynyt mies oli puhunut velallisen kanssa rahasta lappeenrantalaisessa asunnossa heinäkuussa 2017.

Vuonna 1997 syntynyt mies oli ottanut velalliselta puhelimen pois.

Velallinen oli mennyt Sammonlahdessa sijaitsevaan kauppaan ja kertonyt, että hänet oli ryöstetty ja että häntä uhkaillaan. Kaupasta oli soitettu hätäkeskukseen. Poliisit tulivat kauppaan.

Koska väkivallan käyttö jäi näyttämättä, syyte on hylättävä

Vuonna 1996 syntyneen miehen mukaan tilanteessa ei ollut mitään väkivaltaista ja että puhelin oli otettu pantiksi kaupassa käymisen ajaksi.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että vuonna 1996 syntynyt mies on syyllistynyt pakottamiseen. Syytteessä ei kuitenkaan yksilöity väkivallalla uhkaamisen laatua. Tämän vuoksi hovioikeus katsoi, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että velallista oli uhattu väkivallalla. Siksi syyte laittomasta uhkauksesta on hylättävä.

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi vuonna 1996 syntyneen miehen huumausainerikoksesta ja pahoinpitelystä kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.