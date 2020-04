Läksyistä ei aina pysy kärryillä, tietokone kyllästyttää ja kavereita on ikävä – Imatran seudun koululaiset kertovat etäopiskelusta: "Minua helpottaa ajatella, että tämä menee ohi"

Ruokolahden koulun oppilaat Venla Salmela ja Laura Ronkonen sekä imatralainen Miia Apila kaipaavat kolmen viikon etäopiskelun jälkeen kavereita ja luokkaympäristöä. Tehtäviin on vaikea saada apua, mutta toisaalta kotona on oppinut vastuuta.

Imatran seudun peruskoulut suljettiin hallituksen ohjeiden mukaisesti 18. maaliskuuta, jonka myötä oppilaat ovat olleet etäopetuksessa runsaat kolme viikkoa.

Ruokolahden koulun seitsemäsluokkalainen Venla Salmela on löytänyt opiskelurytmin koulupöytänsä ääressä omassa huoneessaan. Kun luokkakaverit ovat läsnä vain näytöllä, kotona Salmelalle seuraa pitää hänen koiransa.

– Pidän siitä, että työpiste on siisti ja selkeä, niin tavarat ja oikeat kirjat on helppo löytää. Siihen vain on jo vähän kyllästynyt, että joutuu istumaan koneella niin paljon ja tekemään melkein kaikki tehtävät classroomissa, Salmela sanoo.

Se on onnistunut etäopiskelussa hyvin, että on oppinut ottamaan enemmän vastuuta. — Venla Salmela, 7lk

Classroom on oppilaitosten etäopetuksessa hyödyntämä palvelu. Haastavinta on Salmelan mukaan ollut varmistaa, että tehtävänannon ymmärtää oikein ja läksyt muistaa palauttaa määrättyyn päivään mennessä.

– Onneksi pidän kalenterissa yllä, mitä tehtäviä sillä viikolla tulee tehdä. Mielestäni se on onnistunut etäopiskelussa hyvin, että on oppinut ottamaan enemmän vastuusta opiskelusta ja on pitänyt ottaa itse selvää asioista.

Venla Salmela Tältä näyttää Venla Salmelan etäopiskelupiste.

Koulun ja vapaa-ajan raja häilyy

Kun sosiaaliset tapaamiset rajoittuvat virtuaalimaailmaan, tavallisesta koulunkäynnistä Venla Salmela kertoo kaipaavansa eniten omaa luokkaa.

– Ikävöin eniten yhteishenkeä ja ihmisten näkemistä. Minua helpottaa ajatella, että tämä menee ohi. Tämä täytyy ottaa mahdollisuutena kokeilla jotain uutta.

Luokkakavereihinsa Salmela pitääkin yhteyttä videokokoussovellus Meetin sekä tavallisten viestien ja puheluiden välityksellä.

– Tuntuu, että jos näkee koulupäivän aikana meetissä, niin juttelun aiheet liittyvät vain kouluun. Hankalinta on erottaa koulun aja vapaa-ajan raja.

Omat välitunnit auttavat jaksamaan

Miia Apilan kotialbumi Imatralainen viidesluokkalainen Miia Apila opiskelee yleensä keittiön pöydän ääressä.

Imatralla Itä-Suomen koulua käyvä viidesluokkalainen Miia Apila opiskelee usein keittiön pöydän ääressä tai omassa huoneessaan.

– Etäopiskelu on sujunut ihan hyvin, tarvitsen välillä vanhempien apua. Classroomin käyttö, tehtävien palautukset ja matikka ovat vähän vaikeaa, Apila kertoo.

Koulusta ikävöin kavereita ja sitä, että tehtävät tuntuvat helpommilta. — Miia Apila, 5lk

Sen sijaan äidinkielen, musiikin ja liikunnan tehtävät ovat olleet mielekkäitä ja sujuneet Apilan mukaan hyvin. Ystäviinsä hän pitää yhteyttä pikaviestipalvelu Whatsappin avulla.

– Koulusta ikävöin kavereita ja sitä, että tehtävät tuntuvat helpommilta. Tsemppaan itseäni jaksamaan käymällä ulkoilemassa välillä.

Apua ei ole heti ollut saatavilla. — Laura Ronkonen, 7lk

Asenne ratkaisee, tässäkin

Ninja Isola Ruokolahden koulua käyvä Laura Ronkonen tsemppaa itseään muistuttamalla, että etäopiskelu on vain väliaikaista.

Ruokolahden koulun seitsemäsluokkalainen Laura Ronkonen suorittaa koulupäivän tehtävät kotona omassa huoneessaan.

– Ihan hyvin on mennyt, mutta välillä en meinaa pysyä kärryillä kaikista tehtävistä. Jos olen tarvinnut apua jossain oppiaineessa, niin apua ei ole heti ollut saatavilla.

Ronkonen kertoo pitävänsä etäopiskelussa kokeista, sillä niissä on saanut hyödyntää kirjoja ja oppimateriaalia. Koulusta hän kaipaa ystäviä ja luokkaympäristöä.

– Aika tylsää, kun ei voi olla kavereiden kanssa. Pidän yhteyttä Meet-sovelluksen ja puhelujen avulla. Ajattelen, että tämä on vain väliaikainen tilanne, Ronkonen sanoo.

Etäopiskeletko? Kerro alla olevalla työkalun avulla, miten koulunkäynti kotioloissa on mielestäsi sujunut.