Yksityisten hammaslääkärien vastaanotot ovat vähentyneet Imatralla — Onni-hampaan ja Oralin yhdistävä yrityskauppa saattaa vähentää hammaslääkäriasemien määrää entisestään

Kilpailu- ja kuluttajavirasto velvoittaa Oralin taustalla toimivan Colosseum Dental Groupin myymään Vuoksenniskan Onni-hampaan. Mikäli hammaslääkäriasema ei mene kaupan, on Imatralla pian yksi niitä vähemmän. Klinikoita enemmän tarvetta on niissä työskenteleville erikoishammaslääkäreille, joista on Imatralla huutava pula.