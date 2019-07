Saimaalta löytyi kolme laivan hylkyä, joista vanhin voi olla jopa 150-vuotias — Hylkysukeltaja Ismo Marttisen mukaan alueelta saattaa löytyä lisää hylkyjä

Jos alus meni niin huonoon kuntoon, ettei sitä voinut enää kunnostaa niin aika tyypillinen tapa oli hylätä johonkin lahden pohjaan tai vastaavaan. — Ismo Marttinen

Lohilahdelta Sulkavalta on löytynyt kolme hylkyä, jotka liittyvät todennäköisesti Lohikosken vanhaan sahaan. Hylkysukeltaja Ismo Marttinen kertoo, että parhaiten säilynyt hylky on todennäköisesti lotja eli vanhimmillaan noin 150 vuotta vanha.

— Kaksi hajonnutta oli aika mielenkiintoisia rakenteeltaan ja niitä pitää varmaan tutkia vielä, että mitä aikakautta ne edustavat.

Saimaalla on seilannut erilaisia veneitä ja laivoja vuosisatojen ajan, joten myös hylkyjä on paljon. Esimerkiksi lotjia on kulkenut Saimaalla yli 2000. Ne olivat puurunkoisia sisävesialuksia, joita käytettiin yleisimmin puun kuljettamiseen. Nyt löytynyt lotja on 30 metriä pitkä ja 5 ja puoli metriä leveä, joten se on ”kanavantäyteinen”. Mitoilla mahtui juuri Saimaan vanhaan kanavaan, joka oli käytössä vuodesta 1856 jatkosotaan asti.

Kahden pienemmän hylyn liitosrakenne viittaa siihen, että ne olisivat yli sata vuotiaita eli muinaisjäänteitä. Kaikki muinaisjäänteet ovat valtion omistamia. Aluksista on tehty hylkyilmoitukset Museovirastolle. Joko se tai alan harrastajat tutkivat hylyt vielä paremmin.

— Alueelta tehdään lisää pohjakartoituksia, jos löytyisi jotain muutakin. Myöhemmin tehdään uusia mittauksia ja tarkastussukelluksia. Keskustellaan myös Museoviraston kanssa, mikä heidän kiireensä Saimaan suunnalle on.

Marttisen mukaan alueelta saattaa löytyä lisääkin hylkyjä.

— Se on vanha sahapaikkakunta, jossa on kuljetettu puuta vuosia. Jos alus meni niin huonoon kuntoon, ettei sitä voinut enää kunnostaa niin aika tyypillinen tapa oli hylätä johonkin lahden pohjaan tai vastaavaan.