Tummat pilvet kasautuvat yhdeksi lautaksi Saimaan ylle. Vettä alkaa ripsiä Lappeenrannan Pikisaaressa ulos viritettyjen suojakatosten muovipeitteisiin.

— Yöllä on tapahtunut vesiliikenneonnettomuus kaupungin edustalla, mutta tarkkaa paikkaa ei ole tiedossa. Aluksesta on kadonnut neljä henkilöä, ja yksi puhelin on paikannettu. Suuri Kaijansaari on jo tarkastettu viranomaisten toimesta.

Alkamassa on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Karhu 2.0 —harjoitus. Harjoituksen operatiivinen johtaja Leif Ekroth ohjeistaa vapaaehtoisia pian alkaviin etsintöihin. Hän kertaa kuvitellusta onnettomuudesta olemassa olevat tiedot ja luettelee kadonneiden tuntomerkit. Alkaa etsintäryhmien muodostaminen. Taivaalta kuuluu lentokoneiden jyrinää.

Sunnuntaina etsintää harjoitellaan kahden kuvitellun tapauksen, vesiliikenneonnettomuuden ja kadonneen pariskunnan osalta. Harjoitusten taustatarinat poimitaan aiemmin tosielämässä tapahtuneista tilanteista.

Marleena Liikkanen Petri Tulkki (vasemmalla) ja Seela-Carita Wegelius istuvat Willimies-aluksen kyydissä kohti Akkasaarta. Verkkoon. Oikealla Elias Altarriba.

Katso alta video harjoituksesta Suomen Meripelastusseuran aluksen kyydistä. Vapaaehtoiset ovat matkalla etsintätehtäviin Akkasaareen.

Tositilanteita tulee eteen harvoin

Maastosta kadonnutta etsivien joukon lisäksi mukana sunnuntaisessa harjoituksessa on Suomen Meripelastusseura Etelä-Saimaa, ilmapelastajia Lappeenrannan ilmailuyhdistyksen ja Imatran ilmailukerhon puolesta, urheilusukellusseura Saimaan Norpat ja koirapartioita. Lisäksi harjoitukseen osallistuu ensiapua ja henkistä tukea kuvitellussa onnettomuustilanteessa olevalle tarjoavat yksiköt.

Vapepan Lappeenrannan paikallistoimikunnan puheenjohtaja Juha Ronkainen kertoo, että sunnuntain kaltaisia laajempia harjoituksia pyritään järjestämään kerran vuodessa.

— Silloin yritetään aina suunnitella harjoituksesta sellainen, että siihen pystyisi osallistumaan mahdollisimman hyvin kaikkia vapaaehtoisia yksiköitä

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu toimii tosielämässä vain viranomaisen käskystä ja sen johdolla. Vapaaehtoisten omilla harjoituksilla on kuitenkin vaikutusta tositilanteen varalta.

— Hälytystilanteita on melko harvoin, mikä on sinällään hyvä asia. Siksi harjoitusten avulla varmistetaan, että valmius ja taitotaso pysyvät yllä, Ronkainen kertoo.

Marleena Liikkanen Eero Scherman tarkkailee tilannetta Saimaalla.

Marleena Liikkanen Sunnuntain harjoitukseen osallistui myös koirapartioita Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksestä ja Saimaan Pelastuskoirista. Lona on pelastuskoira.

Vajaan viidenkymmenen hengen harjoitus

Harjoituksen nimi, Karhu 2.0, viittaa siihen, että harjoitukseen on haluttu tuoda mukaan uutta teknologiaa, kuten drooneja, perinteisen maastoetsinnän rinnalle. Tällä kertaa käytössä on myös viranomaisverkkopuhelimia.

Marleena Liikkanen Eero Scherman ohjaa alusta kohti Akkasaarta, Joona Kokkola katsoo vierestä. Taustalla Elias Altarriba.

Harjoitukseen osallistuu sunnuntaina vajaat 50 vapaaehtoista. Etelä-Karjalan Vapepan piirissä on 343 vapaaehtoista, ja maakunnassa toimii kolme paikallistoimikuntaa. Maanlaajuisesti mukana vapaaehtoistoiminnassa on yli 10 000 ihmistä.

Meripelastuseuran alus ottaa Pikisaaresta kyytiinsä etsintäryhmän. Alus ajaa Akkasaareen, jonka edustalla ryhmä saa ohjeet rantautumiseen. Jätettyään vapaaehtoiset maastoon, alus kiertää kiihdyttäen Akkasaaren, ja palaa lähtöpaikkaan ottaakseen kyytiin koirapartiot.

Marleena Liikkanen Toinen sunnuntain kuvitelluista tehtävistä oli kadonneen pariskunnan etsiminen Akkasaaresta.

Samaan aikaan pienempi vene ajaa laituriin, ja kyydistä nousee yksi vesiliikenneonnettomuudessa osallisena ollut henkilö. Laiturilla häntä vastassa on kolmen naisen henkisen tuen yksikkö. Koirapartio lähtee Meripelastusseuran aluksen kyydissä kohti Karhusaarta, sillä kateissa olevasta pariskunnasta on ilmeisesti saatu havaintoja.