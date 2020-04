Parikkalan elinkeinojohtaja vaatii oikaisua kunnanhallituksen päätökseen pidättää hänet virasta

Parikkalan elinkeinojohtaja Pekka Reiman hakee oikaisua kunnanhallituksen 24. maaliskuuta tekemään päätökseen. Kunnanhallitus päätti tuolloin pidättää elinkeinojohtajan virasta siihen saakka, kun kunnanvaltuusto käsittelee hallituksen esityksen hänen irtisanomisestaan.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, se on ollut perusteettomana lainvastainen ja kunnanjohtaja Vesa Huuskonen on ollut asiassa esteellinen.

Reiman kiistää oikaisuvaatimuksessaan ne perusteet, joilla kunnassa on valmisteltu hänen irtisanomistaan. Hän kiistää kieltäytyneensä työtehtävistä tai laiminlyöneensä niitä, käyttäytyneensä sopimattomasti tai olleensa poissa luvattomasti.

Tiistaina kokoontuva kunnanhallitus käsittelee oikaisuvaatimusta. Kunnanjohtaja esittää hallitukselle oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Kunnanvaltuusto päätti 6. huhtikuuta irtisanoa Reimanin 7. toukokuuta lähtien, äänin 20–5, kaksi tyhjää.