Hyväkuntoisillakin eläkeläisillä kynnys lähteä harrastamaan ja kokeilemaan eri lajeja voi olla korkea. He, jotka uskalsivat, saivat palkinnoksi ystäviä, itsevarmuutta ja rakkaan yhteisön. Nyt he rohkaisevat muita senioreita harrastusten pariin.

Lapsena ja vielä aikuisiälläkin lappeenrantalainen Eila Rantanen oli ujo ja omiin oloihinsa vetäytyvä. Nyt 20 vuotta eläkkeellä ollut nainen on aloittanut musiikki- ja teatteriharrastuksen sekä esiintyy muille — ja nauttii siitä täysillä. Uuden harrastuksen myötä on löytynyt paitsi piilossa ollutta rohkeutta myös sydänystäviä.



Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys pyörittää musiikki-, teatteri- ja sirkusryhmiä eläkeläisille ja muille työelämän ulkopuolella oleville Lappeenrannan länsialueella Sammontorilla. Iloa ikään -hankkeeseen kuuluvat ilmaiset taideryhmät alkoivat keväällä 2017, ja yli 20 eläkeläiselle niistä on tullut henki-

reikä.

— Oli iso kynnys lähteä harrastamaan mitään. Olen aina tuntenut itseni erakoksi. Mutta kun tänne tuli, tästä tuli kuin toinen koti minulle, Eila Rantanen sanoo.

Rupesin myös liikkumaan ja ostin sauvat. Nyt on pakko päästä lenkille joka aamu. -Eila Rantanen

Rutiinitöistä trapetsille

Suuri osa ryhmissä käyvistä eläkeläisistä harrastaa ensimmäistä kertaa elämässään mitään taiteellista. Useiden ammatteihin on kuulunut rutiininomaisia työtehtäviä, joissa taiteelliset ansiot eivät ole päässeet loistamaan.



Nyt eläkeläiset roikkuvat trapetsilla ja pylväissä sirkustunneilla, ja Vesa Laari kertoo kiivenneensä melkein salin kattoon asti.



Taideryhmien ajatuksena on, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, vaan taiteen muodoista voi valita itselleen ja kunnolleen sopivan. Ryhmässä ei vähätellä tai syrjitä, eläkeläiset kertovat.

— Teatteri on minulle mukavin. Sirkus on niin voimille käyvää, että siihen en pysty. Lauluääntä taas ei ole ollenkaan, Erkki Koponen sanoo.



Ryhmiä ohjaavat taidekoulu Estradin ammattilaisohjaajat, mikä on eläkeläisten mukaan hyvä motivaation lähde.

Huumori yhdistää

Iloa ikään -ryhmissä vallitsee lupsakka yhteishenki. Eläkeläiset mainitsevat tärkeänä heitä yhdistävänä asiana yhteneväisen huumorintajun. Pari vuotta eläkkeellä ollut Tiina Aalto-Huhtinen kertoo, että taideryhmien myötä on syntynyt turvallinen ja tärkeä yhteisö, jossa ei tarvitse jännittää.

— Hyvin olemme tutustuneet toisiimme, ja hauskaa on ollut. Kaikilla huumori pelaa, Matti Koivula kertoo.



Sammontorin asukastilasta on tullut eläkeläisille tärkeä kohtaamispaikka myös harjoitusten ulkopuolella.

— Minulla loppui työt 20 vuotta sitten, ja heti kun asukastila avautui, olen tullut tänne joka aamu. Asukastilassa voi lukea lehden ja jutella muiden kanssa päivän asioita. Korttia ja shakkia pelataan joskus, Erkki Koponen kertoo.



Tekemistä eläkeläisillä on paljon; näin syksyllä aikaa vievät taideharrastusten lisäksi muun muassa sienestys ja omakotitalon hoitaminen.

Jenni Hirvinen Sammonlahden eläkeläisten taideryhmissä vallitsee hyvä yhteishenki. Huumorintaju ja heittäytymiskyky yhdistävät ryhmän jäseniä. Kuvassa Iloa Ikään - hankekoordinaattori Anne-Liisa Lindgren-Den Oude, Matti Raussi, Eila Rantanen ja Vesa Laari.

"Pakko päästä lenkille joka aamu"

Taideryhmissä käyviä eläkeläisiä surettaa heidän ikätoverinsa, jotka eivät suostu lähtemään kotoaan ja arastelevat ryhmässä tekemistä. Harrastukset ovat taideryhmissä käyvien mukaan tehneet heistä rohkeampia muillakin elämän osa-alueilla.

— Esimerkiksi musiikkiryhmässä käyminen tekee selvästi sen, että olen paljon pirteämpi. Rupesin myös liikkumaan ja ostin sauvat. Nyt on pakko päästä lenkille joka aamu, Eila Rantanen sanoo.