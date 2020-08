Koronan kiusaama Säästöpankki Optia teki alkuvuonna liiketappiota – Lainojen lyhennysvapaahakemuksia myönnettiin ennätysmäärä

Lappeenrannassa toimiva Säästöpankki Optia teki tammi–kesäkuussa liiketappiota 0,3 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla liikevoittoa kertyi 15,9 miljoonaa euroa. Pankki kertoo asiasta puolivuosikatsauksessaan.

Pankki kertoo tiedotteessa, että liikevoittoa laskivat merkittävästi pankin tuloksen kautta arvostettavat arvopaperisalkun negatiiviset arvonmuutokset. Koronavirus on vaikuttanut pankin arvopaperisalkun arvonkehitykseen.

– Päiväkohtaiset arvojen heilahtelut ja vaikutukset liikevoittoon voivat olla merkittäviä, kuten tapahtui alkuvuoden 2020 osalta vertailukauteen verrattuna, sanoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Heikki Paasonen tiedotteessa.

Toimintaympäristö säilyy haastavana

Pankki varautui lisäksi katsauskauden aikana koronaviruksen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin odotettavissa olevien luottotappioiden kirjauksilla. Katsauskauden aikana toteutuneet luottotappiot säilyivät kuitenkin maltillisella tasolla.

Korona näkyi alkuvuonna myös siinä, että Säästöpankki Optiassa myönnettiin ennätysmäärä lainojen lyhennysvapaahakemuksia. Samoin yritysten käyttöpääomarahoitusten ja maksuohjelmien muutosten määrät olivat huipussaan.

Säästöpankki Optia ennakoi toimintaympäristön säilyvän haastavana koronapandemian vuoksi.

Säästöpankki Optia on Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa toimiva Säästöpankkiryhmän Säästöpankki, jolla on yhteensä 80 000 asiakasta. Sillä on toimipisteitä 14 paikkakunnalla ja palveluksessaan on 152 toimihenkilöä.