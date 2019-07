Imatralla Mansikkalan terveysasema puretaan maan tasalle tämän vuoden aikana, purku-urakka kilpailutetaan elo-syyskuun aikana

Mansikkalan terveysasema puretaan maan tasalle tulevan syksyn aikana. Imatran terveyskeskukseksi aikanaan noussut rakennus tyhjennettiin viime vuonna sisäilmaongelmien vuoksi.

Mitran toimitusjohtajan Lassi Nurmen mukaan tarkempaa aikataulua ei ole vielä tehty, mutta tarkoitus on, että purku-urakka saadaan mahdollisimman pian käyntiin.

— Ennen vuoden vaihdetta kohteen on tarkoitus olla purettu, Nurmi kertoo.

Kohteesta on teetetty haitta-aineiden kartoituksia, mitä talo on niin sanotusti syönyt ja pitää sisällään. Urakka on tarkoitus kilpailuttaa elo-syyskuun aikana, kuten myös purkuluvat on tarkoitus hakea tuolloin.

Nurmen mukaan kohteessa ei ole tullut vielä mitään erityistä vastaan.

— Normaali sen ajan rakennuksen purku. Se on siinä tietysti lähellä asutusta, ja se seikka pitää huomioida. Mittava ja laaja kohde se on kaikin puolin.

Purkutyömaa aidataan purun alkaessa. Purku-urakan tarkka hinta selviää kilpailutuksen jälkeen, mutta Nurmi arvioi, että urakan hinta on muutama satatuhatta euroa.