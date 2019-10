Erkki Lasonpalo on yksi maan kovimmista nuorista kapellimestarinimistä, jolle povataan hienoa kansainvälistä uraa. Pian hänestä tulee Lappeenrannan kaupunginorkesterin johtaja, jolla on valta uudistaa ohjelmistoa. Torstaina orkesteri esittää hänen johdollaan Beethovenia, mutta tulevaisuudessa ohjelmistossa saattaa olla Eppu Normaalia tai Kotiteollisuutta.

Kapellimestari Erkki Lasonpalo pakkaa työmatkoille mukaan tahtipuikon ja partituurien lisäksi jääkiekkovarusteet. Niin hän on tehnyt tälläkin viikolla harjoittaessaan Saimaa Sinfoniettaa Lappeenrannassa ja Mikkelissä kuultavia konsertteja varten.

— Johtaessani maakunnissa soittelen usein jäähalleihin, löytyisikö sieltä sopivia vuoroja, joilla voisin päästä pelaamaan. Nyt minun pitäisi löytää sopiva lätkäporukka Lappeenrannasta, Lasonpalo sanoo.

Erkki Lasonpalo on yksi maan kovimmista nuorista kapellimestarinimistä, jonka ura on kovaa vauhtia kansainvälistymässä.

Ensi vuoden alusta Lasonpalo on kuitenkin lupautunut aloittamaan työn sekä Lappeenrannan kaupunginorkesterin taiteellisena johtajana että pääkapellimestarina Mikkelissä.

Orkesterit ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä nimellä Saimaa Sinfonietta. Suuri kokoonpano konsertoi nykyisin kahdesti esityskauden aikana eli neljä kertaa vuodessa. Vuosien varrella on kuitenkin lukuisia kertoja nostettu esiin ajatus tiiviimmän yhteistyön ja jopa orkestereiden yhdistymisen puolesta.

Koskaan aiemimin orkestereilla ei ole ollut samaa taiteellista johtajaa, joten nyt Saimaa Sinfoniettan kehittämiselle on poikkeuksellinen mahdollisuus.

— Ilman muuta tulemme tekemään yhteistyötä paljon monipuolisemmin kuin tähän mennessä, Lasonpalo sanoo.

Kapellimestari paljastaa jo jotain suunnitelmistaan. Eppu Normaali -fanin mielessä on pyörinyt legendaaristen Suomi-rokkareiden Tuuliajolla-kiertue Saimaalla.

— Olenkin jo kosiskellut Eppuja lähtemään Saimaa Sinfoniettan kanssa kiertämään Saimaan kaupunkeja. Saa nähdä, seuraako siitä mitään, Lasonpalo paljastaa.

— Ja Kotiteollisuushan on Lappeenrannasta? Senkin tyyppinen yhteistyö olisi aivan mahdollista.

Klassisen musiikin ystävien ei kuitenkaan tarvitse säikähtää. Ohjelmisto ei muutu rokkipainotteiseksi eikä Lasonpalo muutenkaan ajattele, että kaikkea pitäisi muuttaa.

— Uudistuksia tehdään vanhaa kunnioittaen. Haluan kuitenkin vähän freesata ohjelmistoja.

Se tarkoittaa muun muassa sitä, että tutuimpien teosten sijaan kuullaan uusia säveltäjänimiä.

Tuuli Truhponen Vielä muutama vuosi sitten Sibelius-Akatemian kapellimestariopiskelijat Erkki Lasonpalo, Jackie Shin, Aino Koskela, David Claudio ja Elina Jukola kävivät Tibor Bogányin opissa Lappeenrannassa. Nykyään Lasonpalon ura on jo kovassa nousussa.

Lappeenrannan kaupunginorkesterin, kuten monen muunkin orkesterin, haasteena on houkutella yleisöön uusia, nuorempia kuulijoita.

— Yksi keino uuden yleisön löytämiseksi ovat uudet konserttipaikat. Nykyään me työskentelemme pääosin täällä kaupungintalolla. Jatkossa on mentävä entistä useammin sinne, missä yleisö on.

Saimaa Sinfoniettan lisäksi Lasonpalo haluaa tehdä yhteistyötä lappeenrantalaisten kanssa.

— Rakuunasoittokunta, kuorot, musiikkiopisto, tanssiopisto... Esimerkiksi kaikki ne lisäävät mahdollisuuksiamme tarjota monipuolista ohjelmistoa.

Erityisen tärkeä asia Lasonpalolle onkin työskentely nuorten soittajien kanssa. Hän on nuorten sinfoniaorkesteri Vivon ja Tapiolan nuorten sinfonikkojen johtaja. Samaa asiaa hän haluaa edistää myös Lappeenrannassa.

— Olen itse musiikkisuvusta, mutta en innostunut musiikista sen takia, että isäni tai isoisäni ovat soittajia. Sen sijaan kipinä syttyi, kun sai soittaa orkestereissa ja leireillä ja kohdata siellä tosi innostavia muusikkoja. Jos itse pystyn innostamaan edes kourallisen nuoria, se on merkittävintä, mitä urallani voin saada aikaan.

Ei ole liioiteltua sanoa, että 33-vuotias Lasonpalo elää parhaillaan ruuhkavuosia. Useiden orkestereiden lisäksi hän johtaa Heinäveden musiikkipäiviä.

— Kieltämättä esimerkiksi tämä viikko on ollut hektinen. Keskiviikkona johdan konserttia Tapiolassa, joten alkuviikon olen ajellut edestakaisin Mikkelin ja Espoon väliä.

Kotona Helsingissä Lasonpalolla on vaimo ja kaksi kuukautta vanha tytär Lumi.

— Eilen ehdin käydä pikaisesti kotona ja olla heidän kanssaan kolme varttia. Onneksi on myös viikkoja, jolloin minulla ei ole konsertteja, vaan voin olla enemmän kotona.

Silloin hän käy pelaamassa jääkiekkoa. Koska urheilu on terveellinen harrastus, vaimokin suhtautuu lätkään suopeasti. Mutta kuinka hyvä Lasonpalo jääkiekossa on? Minkä tasoisen porukan hän haluaisi Lappeenrannasta löytää?

— Jos soitto ei oikein kulje, muusikot saattavat sanoa, että sydän soittaisi, mutta koneesta ei nyt oikein irtoa. Vähän samanlainen suhde minulla on jääkiekkoon.

Erkki Lasonpalo johtaa Saimaa Sinfoniettaa torstaina 10.10. klo 19 Lappeenranta-salissa. Ohjelmistossa on muun muassa Beethovenin kahdeksas sinfonia.