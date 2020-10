Kisapuisto nousi Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnassakin ykköseksi äänin 7–4, sisäliikuntahallista taas halutaan esitettyä suurempi ja vetoimaa lisäävä tapahtumien järjestyspaikka

Anne Kotiharju

Kisapuisto näyttää ainakin tässä vaiheessa mahdollisen monitoimiareenan todennäköisimmältä paikalta. Myös Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta oli Kisapuiston kannalla, kuitenkin vasta äänestyksen jälkeen.

Kisapuisto voitti keskiviikkoillan kokouksessa keskustan Lappeenkadun äänin 7–4. Lappeenkadun puolesta äänestivät kolme kokoomusta edustavaa lautakunnan jäsentä sekä demareista Johanna Thomander-Tiainen.

Toimialajohtaja Pasi Leimi esitti paikaksi keskustaa. Leimi oli leiponut keskustavaihtoehtoon mukaan seurojen harjoittelua helpottavan lisäjäähallin Kisapuistoon. Sellainen saataisiin kattamalla tekojään päädyssä oleva kaukalo.

Leimin esitys kuitenkin äänestettiin kumoon.

Juha Rika Keskusta-areena on kovassa vastatuulessa.

Sisäliikuntahallista isompi tapahtumapaikka

Sisäliikuntahalli sai kaupunkikehityslautakunnalta jopa lisää potkua. Lautakunnan mielestä on pian selvitettävä esitettyä suuremman sisäliikuntahallin rakentamista. Hallissa pitäisi pystyä pelaamaan myös jalka- ja pesäpalloa.

Lautakunnan mukaan isompi halli lisäisi myös kaupungin vetovoimaa mahdollistamalla aidosti erilaisten tapahtumien järjestämisen myös liikunnan ja urheilun ulkopuolelta.

Erityisesti jos jäähalli rakennetaan Kisapuistoon, korostuu sisäliikuntahallin monitoimisuuden merkitys.

Kasvavien kulujen takia on muualla kaupungissa tehtävä sopeutustoimia. — Kaupunkikehityslautakunta

Pula kesäpalloilulajien sisäliikuntatiloista kärjistyy entisestään, kun Kourulan palloiluhalli puretaan. Lautakunta katsoo, että sisäliikuntahallin pitäisi mahdollistaa yleisurheilun lisäksi myös kesäpalloilulajien ja monen muunkin lajin täysipainoinen arkiharjoittelu, harrastaminen, kilpaileminen ja pelaaminen. Näin uusille tiloille saadaan tyydyttävä käyttöaste.

Mistä ovat pois isot käyttökulut?

Kaupunkikehityslautakunta otti esille myös areenan ja sisäliikuntahallin suuret käyttökustannukset. Rakennetaan ne minne tahansa, kaupungin käyttötalouskulut kasvavat merkittävästi.

Kasvavien kulujen takia on muualla kaupungissa tehtävä sopeutustoimia. Ne taas voivat heikentää merkittävästi kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaa.

Tämän takia lautakunta vaatii, että käyttötaloussuunnitelma uuden areenan ja sisäliikuntahallin toiminnan aloitushetkestä eteenpäin on laadittava heti. Vaikutusarvioinnit voivat vaikuttaa lopulliseen päätöksentekoon.

Päivi Virta-Salo Kisapuisto kerää kannatusta. Monitoimiareenan rakentamiskustannuksiksi on arvioitu ilman muita kuluja 36,8 miljoonaa euroa.

Kisapuisto lienee toimikunnan suosikki

Toimitilatoimikunta on pyytänyt lausuntoja lautakunnilta sisäliikuntahallista ja monitoimiareenasta. Lasten ja nuorten lautakunta sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta olivat Kisapuiston kannalla.

Sisäliikuntahallin paikaksi on kannatettu Amiksen hiekkatekonurmea.

Toimitilatoimikunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) kertoo, että toimikunta käsittelee asiaa jo maanantaina. Toimikunnasta se etenee kaupunginhallitukseen.

Kaupungilla ei oikeastaan ole varaa mihinkään uusiin toimintoihin. — Risto Kakkola

– Itse kannatan areenan sijoittamista Kisapuistoon. Haistan, että toimitilatoimikunnassa luottamushenkilöiden enemmistö on samalla kannalla, uumoilee Kakkola.

Demareiden valtuustoryhmä on jo asettunut Kisapuiston kannalle.

Onko kaupungilla varaa areenaan?

Kakkolan mielestä areenan paikka on nyt päätettävä, ja hankesuunnittelua varten olisi varattava määräraha. Sen sijaan hankkeen lopullinen aikataulu on vielä arvailujen varassa.

– Aiemminhan on linjattu, ettei kaupungilla oikeastaan ole varaa mihinkään uusiin toimintoihin. Toisaalta on selvää, ettei jäähalli tällä välin ole paremmaksi muuttunut, eli se ongelma on edelleen ratkaistava.

Loppuvuonna talousarviokäsittelyn yhteydessä listataan myös tulevien vuosien investoinnit.

– Lähivuosina taloudellinen tilanne ei tule helpottumaan yhtään. Tiukkoja vuosia on tulossa. Joka tapauksessa tavoite on lyödä vuodet lukkoon.

Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) arvioi, että joka tapauksessa monitoimiareenan rakentaminen voisi alkaa vasta useamman vuoden päästä.

– Rakennetaan se minne tahansa, tarkempi suunnittelu vie pari vuotta, ja asemakaavoitus mahdollisine valitusprosesseineen voi myös venyttää aikataulua.