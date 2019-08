Catzille kaksi uutta pelaajasopimusta

Lappeenrannan Catz on solminut kaksi uutta pelaajasopimusta, kun laituri Reetta-Sofia Tulkki ja amerikkalainen Erica Covile vahvistavat joukkuetta tulevalla kaudella, joukkueen tiedotteessa kerrotaan.

Tulkki siirtyy Lappeenrantaan Kotkan Peli-Karhuista. Tampereen Pyrinnöstä viime vuonna Kotkaan siirtynyt Tulkki palkittiin vuonna 2017 A-tyttöjen sarjan parhaana pelaajana. Vuonna 2000 syntyneellä Tulkilla on myös kokemusta nuorten maajoukkueista.

— Reetta-Sofia on hyvä korintekijä, joka omaa ison potentiaalin. Divarissa ja A-tyttöjen SM-sarjassa on syntynyt kovia tehoja. Uskon, että Reetalla on nyt hyvä sauma lyödä läpi myös pääsarjatasolla, Catzin päävalmentaja Mika Haakana kommentoi tiedotteessa.

Amerikkalainen Erica Covile on pelannut ennen Lappeenrantaan siirtymistään Australiassa sekä Euroopassa Romaniassa, Espanjassa ja Belgiassa.

— Erica on erittäin hyvä levypallopelaaja. Hän on myös erittäin atleettinen ja hyvin liikkuva sisäpelaaja, joka pystyy viimeistelemään monin tavoin, Haakana arvioi.

Tulkin ja Covilen lisäksi Catzilla on ensi kaudeksi sopimus Roosa Kososen sekä amerikkalaisen Jordan Jonesin kanssa.