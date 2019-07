Festivaalilippuja voi löytää aarrejahdissa Lappeenrannassa — Jos löydät paperille painetun koiranpään, saatat päästä ilmaiseksi Rock In The City -festivaalille

Rock In The City -festivaali piilotti 100 festivaalilippua ympäri kaupunkia

Lappeenrannan alueelle on sunnuntain ja maanantain välisenä yönä piilotettu yhteensä 200 kappaletta Rock In The City -festivaalilogon muotoista koiraanpäätä. Niistä puolet sisältää lipun festivaaleille.

Festivaalilogoja voi löytää erityisesti keskustan alueelta, esimerkiksi penkkien alta ja bussipysäkeiltä, festivaalista vinkataan.

Kaksipäiväisillä festivaaleilla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Kotiteollisuus, Stratovarius, Battle Beast, Sonata Arctica, Pelle Miljoona United sekä Dumari & Spuget, joka heittää kesän ainoat keikkansa Rock In The City -festivaaleilla.

Rock In The City -festivaali järjestetään 2.—3. elokuuta Lappeenrannassa kaupungintalon edustatorilla. Tapahtumaan on 18 vuoden ikäraja.