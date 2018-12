Kuukkelille voi nyt ostaa joululahjaksi palan kotimetsää — Etelä-Karjalassa alkaa olla kiire suojella jäljellä olevia vanhoja metsäalueita hakkuilta

Luonnonperintösäätiö on aloittanut uuden keräyksen, jossa hankitaan turvapaikkoja metsälinnuille. Etelä-Karjalassa on vähemmän suojeltua metsää kuin missään muualla Suomessa.

Kuukkelin ja monen muun metsälinnun elinpiirejä Etelä-Karjalassa uhkaavat hakkuut. Maakunnassa on suojeltua metsää vähemmän kuin missään muualla. Luonnonperintösäätiö on aloittanut keräyksen, jossa voi antaa vaikka joululahjaksi kuukkelille palan kotimetsää.

Mistä keräyksessä on kyse, Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila?

— Etelä-Karjalassa on useita niin sanottuja hot spot -alueita, joilla elää uhanalaisia eläimiä enemmän kuin muualla. Toisaalta maakunnassa on vähemmän suojeltua metsää kuin missään muualla Suomessa. Hakkuut uhkaavat kaventaa esimerkiksi kuukkelin elintilaa entisestään, joten on tärkeää, että vielä olemassa olevia metsäalueita saataisiin suojeltua.

Mistä aloite juuri tähän keräyskohteeseen tuli?

— Luonnonperintösäätiön toiminta on alun perin alkanut Etelä-Karjalasta, ensimmäinen hankkimamme suojelukohde oli Parikkalan Akanvaara vuonna 2000. Uudessa keräyksessä aloitteellisia ovat olleet Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Birdlife Etelä-Karjala ja muun muassa kuukkelien elämää seurannut luontokuvaaja Hannu Siitonen. Sillä suunnalla on paljon muitakin aktiivisia luonnonystäviä.

Jos hyviä kohteita ilmaantuu, kaupat voidaan tehdä etupainotteisesti. — Anneli Jussila

Mistä kuukkelimetsää aiotaan hankkia?

— Keräys on vasta niin alkuvaiheessa, että tarkkaa tietoa siitä ei ole. Yksi ajatus on, että voisimme hankkia metsää rajan tuntumasta, esimerkiksi maakunnan pohjoisosassa on alueita, joissa kuukkelien reviirit voivat ulottua myös rajan toiselle puolelle Venäjälle. Alueita voidaan myös hankkia useita, riippuen siitä, mitä on tarjolla ja paljonko rahaa keräyksellä saadaan.

Keneltä luonnonsuojelualueiden metsät ostetaan?

— Paras tilanne on, jos pääsemme neuvottelemaan suoraan metsän omistajan kanssa. Meillä seurataan aktiivisesti yleisiä metsänmyyntikanavia esimerkiksi netistä, ja toisaalta saamme myös vinkkejä yksityisiltä ihmisiltä tai kyläyhteisöiltä sopivista kohteista.

Paljonko kuukkelimetsä maksaa?

— Suomessa metsämaa on aika kallista, varsinkin sellainen, jossa on puustoa. Yksi hehtaari suojelumetsää maksaa ehkä noin 5 000 euroa.

Anssi Kemppinen Luontokuvaajana tunnettu Hannu Siitonen on seurannut kuukkelien elämää laajasti. Siitonen on yksi keräyksen alullepanoon osallistuneista eteläkarjalaisista.

Kuinka pitkä keräysaika on ja milloin kuukkelimetsä saadaan ostettua?

— Yleensä keräyksemme kestävät ainakin pari vuotta, jotkut pidempäänkin. Jos hyviä kohteita ilmaantuu, kaupat voidaan tehdä etupainotteisesti. Sitten vain ohjaamme keräysrahoja tähän kohteeseen sitä mukaa kun niitä saadaan.

Minkä muiden lajien kuin kuukkelin suojelua tällä keräyksellä hankittava kotimetsä auttaa?

— Etelä-Karjalassa esimerkiksi valkoselkätikka, metsäkanalinnut, liito-orava ja jopa hyönteislajisto tarvitsevat hakkuilta turvattua elintilaa. Myös monet aiemmin yleisiksi luullut lajit, kuten hömö- ja töyhtötiainen, ovat käyneet harvinaisemmiksi.

Miksi Etelä-Karjalassa on vähemmän suojelumetsää kuin muualla Suomessa, ollaanko täällä suojeluvastaisempia?

— Ei varmasti, päin vastoin Etelä-Karjalassa on erittäin paljon luonnonsuojelun ystäviä. Vanhat metsäteollisuusperinteet varmasti vaikuttavat tähän: puuta on otettu sieltä, missä teollisuuttakin on, ja koskemattomia alueita ei siksi ole jäljelläkään niin paljoa.

Saako kuukkelimetsän ostosta itselleen tai aineettoman lahjan saajalle todistuksen?

— Kyllä, Luonnonperintösäätiön toimistosta voi sellaisen tilata postitse, tai netin kautta lahjoittava voi tulostaa itse säätiön sivuilta lahjoituksesta kertovan adressin tai sertifikaatin.

Lisätietoa keräyksestä Luonnonperintösäätiön nettisivulta.