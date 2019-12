Toimintansa lopettaneesta Scandic Citystä lähdettiin korvaaviin töihin mahdollisesti jopa Helsinkiin asti — Pääluottamusmies: ”Ainahan ammattitaitoista henkilöstöä halutaan pitää omassa palveluksessa”

Lappeenrannan Scandic Cityn lopettaminen tarkoitti tutun työympäristön hyvästelyä noin kahdellekymmenelle ihmiselle. Yhteistoimintaneuvotteluissa heitä edusti Scandicin pääluottamusmies Marja-Terttu Leiviskä. Leiviskän mukaan neuvottelut aloitettiin jo kesäkuun alkupuolella ja käytiin hyvässä hengessä.

Työntekijöiden halukkuutta jatkaa muissa Scandicin hotellien vapaissa työpaikoissa kartoitettiin ja he saivat pitää työllistymisvapaata, jolla ovat voineet etsiä itselleen työpaikkaa riippuen siitä, kuinka kauan ovat olleet työnantajan palveluksessa.

— Ainahan ammattitaitoista henkilöstöä halutaan pitää omassa palveluksessa, jos se on vain mahdollista ja paikkoja löytyy. Varmaksi en osaa vahvistaa, mutta kuulin, että jopa Helsingistä asti on otettu korvaava työpaikka vastaan, Leiviskä kertoi.

Moitteitta rakennukselle

Vuonna 1982 Cumuluksena käyttöön vihitty hotelli on pysynyt monilta osin muuttumattomana, vaikka omistaja onkin vaihtunut Resteliltä Scandicille. Alusta asti mukana sinnitelleitä työntekijöitä hotellissa ei ollut, mutta pitkäaikaisimmat ovat työskennelleet Valtakadun kiinteistössä vuosituhannen alusta asti.

— Työtä on tehty varmasti hyvissä merkeissä ja haikeanakin, koska kyseessä on monelle pitkäikäinen työpaikka. Joukossa on henkilöitä, jotka ovat olleet yli 15 vuotta töissä. Suurin osa oli sellaista porukkaa, joka olivat töissä myös Cumuluksessa. Osa on mahdollisesti ollut muun muassa Patriassa tai Imatralla.

Peruskorjausta odottavaa hotellirakennusta Leiviskä kuvaa kelvottomaksi.

— Se on alkuperäisessä kunnossaan. Rakennuksen omistaja ei ole ollut valmis tekemään remontteja. Tekniikka on jostain 1980-luvulta, sähköt ja LVI:t ovat alkuperäisiä. Kaikki on aika huonossa kunnossa. Ei siis mikään elämys asiakkaalle siihen nähden, että Lappeenrannassa on kuitenkin hotellitarjontaa, Leiviskä toteaa.

Leiviskä näkee, että henkilökunnan pitää panostaa toimintaan sitä enemmän mitä huonompi yleisilme on.

— Ihmiset ovat ammattilaisia, he tekevät työtään ammattitaidolla ja ympäristöstä huolimatta. Henkilöstö tekee sen ilmapiirin hotellissa ja ravintolassa. Palveluhan se on tärkein ja ensisijainen ylipäätänsä tällä alalla. Jos on töykeää henkilökuntaa, hienot puitteet eivät tee asiakkaalle elämystä.