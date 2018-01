Presidentinvaalit on loppunäytöstä vaille valmis, asiantuntijoiden mukaan yhden ehdokkaan dominointi näkyi kampanjoissa Etelä-Saimaa kysyi kolme kysymystä Riitta Uosukaiselta, Markku Jokisipilältä ja Karl-Erik Michelseniltä. Kai Skyttä Kahdeksan ehdokasta on kiertänyt kuukausia ristiin rastiin ympäri Suomea. Sunnuntaina lasketaan äänet.

Etelä-Saimaa kysyi entiseltä presidenttiehdokkaalta, politiikan tutkijalta ja modernia yhteiskuntaa tutkivalta professorilta, miltä vaalikampanjat ovat näyttäneet. Suosikin ylivoima on hieman latistanut tunnelmaa, mutta tylsää ei ole ollut. Mediakin on kritiikistä huolimatta hoitanut tehtävänsä tasapuolisesti.

1. Mikä on

yleiskuva

vaaleista?



2. Miten

ehdokkaat ovat

pärjänneet?



3. Miten

media on

onnistunut?

Riitta Uosukainen

Valtioneuvos, presidenttiehdokas vuonna 2000

1. — Vaalit eivät ole olleet erityisen kiihkeät, eikä yllätyksiä ole tarjoiltu. Ehdokkaat ovat hyvin samanlaisia. Esimerkiksi Nato-kysymykseen kaikki vastaavat Nils Torvaldsia lukuunottamatta lähes samoin sanoin. Osaamiseen ja sen merkitykseen liittyviä asioita kotimaassa ja ulkomailla olisi voinut olla konkreettisemmin esillä. Osaaminen on universaali aihe ja siitä riippuu Suomen tulevaisuus.



2.— Oma ehdokkaani on mielestäni kokenein tähän tehtävään ja muita edellä. Mutta en voi muitakaan moittia. Kelpoisia he ovat tehtävään ja pystyvät Suomea maailmalla edustamaan.



3.— Mediassa on pikkuisen ollut sellaista tuulen haistelua. Jos jotain negatiivista tulee esiin, siihen kyllä tartutaan. Kaiken kaikkiaan media on tehnyt hyvää työtä näissä vaaleissa. Seuraan vaaleja televisiosta ja ja lehdistä. Ei voi sanoa, etteikö tietoa olisi ollut tarjolla. Ehkä ehdokkaat ovat hieman tylsiä, joten vaikea heistä on enempää irti repiä. Ehdokkaita ei ole rääkätty liikaa.

Markku Jokisipilä

Eduskuntatutkimuksen johtaja, Turun yliopisto

1.— Näihin vaaleihin on lyönyt leimansa historiallisen selkeä asetelma. On mahdollista, että presidentti valitaan jo ensimmäisellä kierroksella. Se on näkynyt ehdokkaiden käyttäytymisessä. Siitä huolimatta vaalit eivät ole olleet tylsät.



2.— Viimeisen parin viikon aikana on näkynyt, että ehdokkaat osaavat jo ulkoa omat ja kilpailijoidensa repliikit. Se on tietysti ihan normaalia, kun on pitkään oltu yhdessä. Vuonna 2006 istuvan presidentin eli Tarja Halosen asema horjui, mutta nyt sellaista ei ole nähty. Vuoden 2012 Haavisto-ilmiö loistaa poissaolollaan. Laura Huhtasaaren ympärille odotettiin nyt vastaavaa, mutta sellaisia merkkejä ei ole nähty.



3.— Media on onnistunut hyvin asetelmasta huolimatta. Väittelyjä seurataan ja some-keskustelut ovat vilkkaita. Media on ollut tasapuolinen ja onnistunut kansanvalistus-teemassaan hyvin. Natosta ja Venäjästä on puhuttu. Mutta Venäjästä yllättävän vähän, vaikka se on alueella keskeinen turvallisuustekijä.

Karl-Erik Michelsen

Modernin yhteiskunnan tutkimuksen professori, LUT

1.— Se näkyy, että vaaleissa on yksi ylivoimainen kandidaatti ja muut eivät saa vastakampanjoitaan käyntiin. Kun lähes kaikki ovat samaa mieltä, isoista asioista ei ole kuultu kunnon väittelyitä. Jännite puuttuu. Yhtä köyttä yhdistykseltä tämä näyttää.



2.— On kansalaisliikkeiden ja puolueiden ehdokkaita. Aiemmin puolueet olivat vahvemmin omien ehdokkaidensa takana. Jos katsoo vaikka SDP:n Haataisen kampanjaa, niin Antti Rinne näkyy aika vähän. Sama on vihreiden Haavistolla, Touko Aaltoa ei näy. Esimerkiksi ay-liike oli Halosen takana aikoinaan paljon näkyvämmin.

— Nyt ehdokkaat toistelevat paljon samoja asioita ja tulevat siksi ohuina persoonina esiin.



3.— Media tekee omaa työtään. Ihan hyvin ja tasapuolisesti on onnistuttu. Amerikan hulabaloota ei ole nähty, vaikka aluksi Laura Huhtasaarelta ehkä odotettiin trumppimaista kampanjointia. Ylilyöntejä en ole nähnyt ja huuhaalta on leikattu kärjet nopeasti pois.