Museohakemuksia jättivät niin pienemmät maalaiskunnat kuin isommat kaupungit eri puolilta maata. Arvio tulevan museon vuosittaisesta kävijämäärästä on 100 000. Isäntäkaupunki pyritään valitsemaan vappuun mennessä.

Imatran kaupunki jätti perjantaina hakemuksen valtakunnallisesta erä- ja luontokulttuurimuseosta. Imatra esittää hakemuksessaan kaupungintaloa muutettavaksi museoksi, joka olisi hiilineutraali ja uudisrakentamista edullisempi vaihtoehto.

Museohakemuksen jätti määräaikaan tammikuun loppuun mennessä yhteensä 25 paikkakuntaa. Kilpailu tulee olemaan kovaa, ennakoi projektipäällikkö Timo Kukko.

– Meille on ollut melkoinen yllätys, että hakemuksia on tullut näin paljon ja ne ovat niin kovatasoisia. Kaupungit näkevät tämän todella tärkeäksi. Hakemuksiin on käytetty vaivaa ja rahaa, hän kertoo.

Imatraa hankkeessa tukevat muut eteläkarjalaiset kunnat sekä maakuntaliitto.

– Tämä ei ole vain Imatran asia, vaan koko maakunnan ja Saimaan alueen elinvoimakysymys, sanoo kaupunginjohtaja Kai Roslakka kaupungin tiedotteessa.

Hakijat jakaantuivat tasaisesti ympäri Suomen

Sitä, ketkä Imatran lisäksi erä- ja luontokulttuurimuseon saamisesta taistelevat, ei Timo Kukko vielä tässä vaiheessa paljasta. Kiinnostuneita ovat olleet ainakin Tampere, Joensuu, Kouvola, Riihimäki, Forssa ja Lahti.

– Annamme työrauhaa. Tässä tuntuu olevan niin paljon intohimoja. Ei yhtään edesauta asiaa, että lähdetään spekuloimaan, hän toteaa.

Sen verran Kukko paljastaa, että hakemuksia on tullut maalaiskunnista isoihin kaupunkeihin. Museota hakivat paikkakunnat Suomenlahden rannalta Lappiin ja itärajalta länsirannikolle.

– Yllättävän tasaisesti hakijat jakaantuivat Suomeen.

Minna Mäkinen Kaupungintalossa on tilaa 5 000 neliömetriä, uuden museon vaatima tila on 6 000 neliötä. Vahvuuksia ovat sijainti Vuoksen rannalla Kuutostien liittymien ja rautatieaseman vieressä sekä raja-aseman läheisyys.

Isäntäkaupunki valitaan vappuun mennessä

Kaikki museohakemukset käydään nyt läpi. Sen jälkeen valintaraati tekee karkean karsinnan. Hakemuksia esitellään helmikuun aikana ministeriöille sekä museoyhdistysten hallituksille.

– Helmikuu käytetään pitkälti näiden läpikäyntiin. Tarkentavia neuvotteluja käynnistetään sitä mukaa, kun saamme asiaa eteenpäin, kertoo Kukko.

Tavoitteena on, että isäntäkaupunki olisi valittuna vappuun mennessä, elleivät kunnallisvaalit haittaa lopullista tarjouspyyntöä, sillä siinä vaiheessa pitäisi antaa taloudelliset sitoumukset allekirjoituksella varustettuna.

Valtakunnalliset arviot tulevan museon vuosikävijämääräksi ovat 100 000 henkilöä. Isäntäkaupungin maksuosuus rakennuskustannuksista ja käyttökuluista on arvion mukaan noin 50 prosenttia.

Museon sijainnista päättävät yhdessä Suomen metsästysmuseo, Suomen kalastusmuseoyhdistys, Maa- ja metsätalousministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Museovirasto.