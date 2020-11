Evakkokouluna toiminut Imatran Tietäjäntalo on jälleen tyhjentymässä – LUT-konsernin tavoitteena on tilojen myynti, mutta vuokralainenkin kelpaisi

Kaupan on myös entinen prosessilaboratorio, joka on toiminut Joutsenon koulun teknisen työn luokkana.

Joutsenon koulun väistötiloina tällä hetkellä toimiva Imatran Tietäjäntalo on tyhjentymässä ensi vuoden kesäkuussa.

Tilapalveluista vastaava johtaja Mika Sipi Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta (LUT) kertoo, että tilojen vuokrasopimuksessa ollutta puolen vuoden optiota ei olla käyttämässä, koska Joutsenon uusi koulukeskus valmistuu aikataulussa.

– Siinä on hyväkuntoiset rakennukset, joiden jatkokäyttöä nyt kartoitetaan, Sipi toteaa.

Sipi puhuu rakennuksista monikossa, sillä Tietäjäntalon lisäksi LUT-konsernin omistuksessa on Mansikkalassa vanha prosessilaboratorio, joka sijaitsee osoitteessa Koulukatu 5 ammattiopisto Sammon yhteydessä.

– Siellä ovat sijainneet nyt teknisen työn tilat, Sipi kertoo.

Kaupungin kanssa ei ole neuvoteltu

Tietäjäntalossa on Sipin mukaan tilaa 5 200 neliötä, laboratoriorakennuksessa neliöitä on 1 500.

Sipin mukaan kyselyitä tiloista on tullut, mutta neuvottelemaan asti ei ole vielä päästy. Imatran kaupungin kanssa yhteydenpitoa kiinteistöjen myynnin osalta ei ole Sipin mukaan viime aikoina käyty.

LUT-konsernin ensisijaisena tavoitteena on edelleen tilojen myynti, mutta vaihtoehtona on löytää taloon pitkäaikainen vuokralainen.

– Tietäjäntalo on parhaimmillaan koulurakennuksena, sillä siellä on hyvässä kunnossa olevia luokkahuoneita ja valmistuskeittiö. Prosessilaboratorio on enemmän karkeampaa tilaa, mihin saa hyvinkin erinäköistä toimintaa.

Viime syksynä kerrottiin, että evakkokoululaiset ovat kärsineet Tietäjäntalossa sisäilmaoireilusta.

– Parissa kolmessa tilassa tehtiin sen jälkeen lisäsiivouksia. Tällä hetkellä tilanne on erittäin rauhallinen, Sipi kuvailee.

Tietäjäntalo on Saimaan ammattikorkeakoulun entinen Imatran kampusrakennus. Korkeakouluopetus Imatralla loppui keväällä 2019, jolloin kuvataide- ja restonomiopiskelijat siirtyivät Lappeenrantaan Skinnarilan kampukselle.