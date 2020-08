Lappeenrantalainen poliisi Kalle Saarela kertoi Etelä-Saimaassa, kuinka hän sairastui reilu viikko sitten koronaan.

Saarela on hämmentyneenä ihmetellyt, mistä hän on voinut saada viruksen, koska on noudattanut niin turvavälejä kuin myös pessyt ahkerasti käsiään eikä omien sanojen mukaan ole matkustellut viime kevään jälkeen ulkomailla tai Uudellamaalla, jossa on todettu eniten tartuntoja Suomessa.

Ennen Saarelan tartuntaa edellinen koronatartunta Eksoten alueella todettiin 24. toukokuuta.

Onko Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa tällä hetkellä koronaa, Eksoten tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Sami Raasakka?

– Ei voi sanoa, ettei meillä olisi koronaa, mutta niin voi sanoa, että meillä on Etelä-Karjalassa hyvin vähän koronaa eikä meillä ole juurikaan piilossa olevaa koronaa. Kyllä tauti tulisi esiin näillä testausmäärillä ja viimeistään sairaanhoidossa.

Mistä lappeenrantalainen voisi tartunnan saada?

– Kaikista niistä paikoista, jossa suositellaan käytettävän maskia. Junassa esimerkiksi saattaa joutua istumaan lähellä samoja ihmisiä pitkiäkin aikoja eikä heihin voi pitää turvaväliä. Samoin ravintoloissa ja etenkin yökerhoissa, joissa turvavälien noudattaminen ja käsihygieniasta huolehtiminen tuppaa unohtumaan.

Onko mahdollista, että Lappeenrannassa tai Etelä-Karjalassa olisi paljon oireettomia taudinkantajia, jotka tietämättään levittäisivät tautia, Eksoten terveys- ja vahustenpalveluiden johtaja Tuula Karhula?

– Ei se lukujen mukaan oikeastaan ole mahdollista. Jos meillä on koronatestattuja 7 000 ja heistä 25:llä on todettu virustartunta, se ei anna oireellisten sairastuneiden prosenttiosuudeksi kuin 0,3, ja oireettomien kohdalla luvun täytyy kuitenkin olla tätäkin pienempi.

– Kun meillä ei toukokuun jälkeen ole ollut kuin tämä yksi tartunta, emme edes pysty jäljittämään tartuntaketjuja, koska niitä yksinkertaisesti ei ole ollut. Jos tapausten määrä lisääntyy, sitten tietenkin saamme mahdollisesti myös lisää tietoa siitä, onko alueella oireettomia.

Kuinka suuri riski tartuntojen kannalta on se, että itärajan yli pääsevät kulkemaan esimerkiksi venäläiset rekkakuskit?

– Tietenkin se jonkinlainen pieni riski on, vaikka tosin ei juurikaan ole näyttöä siitä, että kaupoissa olisi tullut tartuntoja, vaikka virus voi tarttua pinnoilta. Virus tarttuu ainakin lähietäisyydeltä, jos on kosketuksissa enemmän kuin 15 minuuttia. Rajalla lisätään infoa, että jos ei pysty pitämään turvavälejä, kasvomaskia on suositeltavaa käyttää.

Ennen viime viikon uutta tartuntaa Eksoten alueella todettiin viime keväänä 24 tartuntaa. Mistä nämä tartunnat olivat lähtöisin?

– Ne olivat lähes tulkoon kaikki selviä tapauksia eli ensin tartunnat olivat lähtöisin ulkomailta ja Uudenmaan rajojen avauduttua tartunnat tulivat sieltä.

Eksotessa otetun koronatestin tulosta saattaa joutua odottamaan viikonkin, koska testejä tekevä Huslab on pahoin ruuhkautunut. Voisiko testejä teettää jollain muulla organisaatiolla, Tuula Karhula?

– Olemme käyneet alustavasti neuvotteluja, voisimmeko me tai mahdollisesti Huslab ostaa testejä muualtakin tai että Huslab ostaisi lisää palveluja.