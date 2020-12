Etelä-Karjalassa varmistui torstaina kaksi uutta koronatartuntaa, THL:n listalla Lappeenrannan tartuntamäärä kasvoi kahdella

Etelä-Karjalan varmistuneiden koronatartuntojan saldo kasvoi torstaina jälleen kahdella. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sivujen mukaan tartuntoja on keväästä lähtien kirjattu sen alueella nyt kaikkiaan 188.

Myös keskiviikkona ja tiistaina varmistui kaksi uutta koronatartuntaa per päivä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakatsaus kirjaa torstaina kaksi uutta tartuntaa Lappeenrantaan (kokonaismäärä nyt kevään jälkeen 118) ja yhden Imatralle (38). THL:n ja Eksoten kirjaukset menevät hieman eri tahtiin.

Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella kiihtymisvaiheessa.

Sairaalahoidossa koronapotilaita on Eksotella alle viisi.

Korona-näytteenotto Lappeenrannassa on siirtynyt Armilasta osoitteeseen Valto Käkelän katu 14C.

Suomessa on raportoitu 358 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 806 tartuntaa, mikä on 330 vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Asukaslukuun suhteutettuna koronavirusta on kahden viikon aikana todettu eniten Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä, vähiten taas Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu Suomessa nyt 32 228.

Uutista on päivitetty 17.12. kello 12.35 THL:n tiedoilla.