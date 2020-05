Lappeenrannan Prisma ja Citymarket toivat sushibaarit automarketteihin: "Kaupan ja ravintolan raja-aita hälvenee koko ajan"

Kauppojen sushit tehdään ravintolayrittäjien kanssa. Ruokakulttuurin tutkija Mari Niva arvelee, että sushi on kotiutunut Suomeen siksi, että raa'an kalan syöminen ei ole ollut vierasta aiemminkaan.

Lappeenrannan sushitarjontaa tuli huomattava lisäys, kun K-Citymarket avasi keskiviikkona oman sushipisteensä.

– Olemme myyneet aiemmin valmiiksi pakattua sushia, ja sen pohjalta on herännyt kiinnostus toteuttaa tätä isommassa mittakaavassa, kauppias Ari Piiroinen taustoittaa.

Uskoa loi myös ketjun muiden kauppiaiden hyvät kokemukset muualla valtakunnassa.

Piiroisen mukaan kysyntä tuoreeseen, kaupassa valmistettavaan sushiin on kasvanut koko ajan.

– Asiakkaat ovat matkustaneet muualla Suomessa, kokeilleet tuotetta muissa kaupoissa ja todenneet laadun hyväksi. Kysyntä on ollut merkittävää.

Ruokakaupoille oiva tuote

Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Mari Nivan mukaan sushi on oivallinen tuote kaupassa valmistettavaksi.

– Tuoreus on kaiken a ja o. Lisäksi kylmänä myytävänä ja syötävänä tuotteena sushille ei tarvitse kotona enää tehdä mitään muuta kuin syödä. Sushin estetiikkakaan ei kärsi kuljetuksessa.

Sushin tekeminen itse vaatii vaivannäköä ja lisäksi tuoretta kalaa, jonka saatavuus ei kaikkialla ole itsestään selvää.

– Varsinkin nyt, kun ravintolassa ei ole mahdollista syödä, kysyntää on ruokakaupassa myytävälle sushille.

Kai Skyttä Kylmänä valmistettava ja nautittava sushi soveltuu mainiosti kauppojen tuotevalikoimaan.

Kaupan ja ravintolan raja-aidat murtuvat

Citymarketin yhteistyökumppanina sushitiskillä toimii Shiba sushi. Kyse on ravintolataustaisista yrittäjistä, joilla on vastaavaa kokemusta jo Lahdesta. He valmistavat tuotteet tuoreista raaka-aineista alusta alkaen paikan päällä seitsemänä päivänä viikossa.

– Kaupan ja ravintolan raja-aita hälvenee koko ajan. Haluamme tarjota palveluita asiakkaille, ja tämä täydentää palvelukokonaisuuttamme pizzerian ja kotiruokakeittiön rinnalla.

Piiroinen kertoo, että sushin suosio kasvaa kaikkein voimakkaimmin.

– Halusimme tuoda sen lappeenrantalaisten asiakkaiden saataville.

Korona-tilanteen vuoksi Citymarketin sushit myydään ensialkuun rasiaan pakattuina, mutta tilanteen helpottuessa kauppa avaa buffetin, josta asiakas saa valita itse haluamansa.

– Tällä lähdetään liikkeelle, mutta tulevaisuudessa saataville tulee myös muita japanialaisia annoksia misokeitosta lähtien.

Kai Skyttä Tulevaisuudessa Raon ja Shiban muiden kokkien on tarkoitus tarjota japanilaisen keittiön makumaailmoja sushia laajemmin.

Toukokuun aikana Lappeenrannan markettisushivalikoima kasvaa entisestään, jahka Prisma aloittaa yhteistyön Itsudemo-ravintolan kanssa.

– Kauppa uudistuu ja uudistaa jatkuvasti. Sushi on yksi tämän päivän trendeistä ja päätimme ennen Prisman sisätilojen päivittämistä lähteä mukaan yhteistyöhön Itsudemon kanssa, Lappeenrannan Prisman johtaja Risto Punkkinen kertoo.

Punkkinen uskoo eteläkarjalaisten löytävän japanilaisen herkun pöytiinsä, mutta lisäksi he tavoittelevat turisteja rajan takaa.

– Vaikka venäläiset ostosmatkailijat juuri nyt puuttuvat, he palaavat jonain päivänä. Kuten tiedämme, kala eri muodoissaan on heidän herkkua, ja me voimme sitä jatkossa sushin muodossa tarjota.

Sushissa vastakohdat vetoavat

Kauppias Mika Mustonen K-Supermarket Lehmuksesta muistelee, että heillä pakatun sushin myyminen aloitettiin heinäkuussa 2015.

Vajaassa viidessä vuodessa moni asia on muuttunut. Sushi on arkipäiväistynyt koko kansan herkuksi, ja tuotteen saatavuus kattaa jo halki Suomen. Muutama vuosi takaperin puhuttiin vielä sushirajasta. Termi määritti, mistä sushia Suomesta saa.

Ruokakulttuurin professori Mari Niva kertoo, että sushin sopeutuminen suomalaiseen ruokakulttuuriin on ollut helppoa ja luontevaa.

– Meille raa’an kalan syöminen ei ole ollut vierasta ennenkään. Graavikala on ollut tuttua vuosisatojen ajan. Riisiäkin on totuttu syömään monissa muodoissa jo pitkään, kuten puurona ja karjalapiirakoissa.

Mikä sushissa viehättää ja kuinka se on lumonnut suomalaiset pauloihinsa? Syitä on monia.

– Sushissa yhdistyvät monet asiat: japanilainen estetiikka ja yksinkertaiset raaka-aineet, tietty hitaus ja nautinnollisuus, tuttuus ja eksotiikka sekä kalan terveellisyys, Niva selittää.

Laajemmin sushin esiinmarssi kertoo myös ruokakulttuurin moninaistumisesta.

– Syömme arjessa ja juhlassa entistä useammin monenlaisista ruokakulttuureista kotoisin olevia ruokia.

Yhteistyöllä poikkeusajan yli

Siinä missä Citymarket ja Prisma ovat tavallaan lähteneet haastamaan ravintoloita, on Lehmuksen Mika Mustonen valinnut toisenlaisen lähestymistavan. Viime vuoden maaliskuusta lähtien kaupasta on saanut paikallisen ravintola Domino Sushin tuotteita.

Mustoselle kaupan ja ravintolan yhteistyö on ollut antoisaa ja kannattavaa.

– Tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti puolin ja toisin vastaamaan mallia, joka palvelee asiakkaitamme.

Käynnissä olevan poikkeusajan kuluessa Mustonen on kokenut paikallisten toimijoiden yhteistyön yhä merkittävämmäksi.

– Yritämme osaltamme pedata paikallisille ravintolayrittäjille töitä ja kantaa vastuumme näinä aikoina. Yhteistyötä on ollut aikaisemminkin, mutta se on lisääntynyt viime viikkoina. Luulen, että malli tulee jäämään pysyväksi.

Tällä hetkellä Domino valmistaa Lehmukseen sushilajitelmia neljä kertaa viikossa.

– Kysyntää on ollut ja määrissä ollut hakemista, koska tuotteet ovat loppuneet kesken.