Etelä-Karjala on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen – Luvassa tiukempia rajoituksia, kieltoon kaikki yli 20 hengen kokoontumiset

Koronavirusepidemialle on määritelty kolme tasoa.

Kiihtymisvaiheessa alueellinen ilmaantuvuus on kasvanut. Silloin tapauksia on 6–15 sataatuhatta asukasta kohden viikossa ja kahdessa viikossa 10–25 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Kiihtymisvaiheessa positiivisten näytteiden osuus on yli prosentin. Kiihtymisvaiheessa tartuntaketjut ovat vielä pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Leviämisvaiheessa ilmaantuvuus on kiihtymisvaihetta suurempaa. Positiivisia näytteitä on yli kaksi prosenttia näytteistä ja alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti leviämisvaiheessa.

Etelä-Karjala on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa, kun Kymenlaakso on leviämisvaiheessa.

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eksote