Kohti vapautta -liikkeessä on paljon yhteistä kielletyn PVL:n kanssa. Tutkijan mukaan niiden toiminta saa kokoonsa nähden paljon huomiota.

Uusnatsiliike Kohti vapautta on jakanut esitteitä Lappeenrannassa Alakylän alueella alkuvuodesta. Liike on myös liimannut tarroja keskustan alueella. Niitä on ollut ainakin Kinnusen talon seinässä.