Zsar tarvitsee lisää venäläisasiakkaita, suomalaisten kävijöiden määrä on ollut odotettua suurempi: ”Viikonloput ovat olleet hyviä, arkipäiville kaivataan lisää väkeä” — Outlet-kylään tulee keväällä uusia liikkeitä, parhaillaan neuvotellaan esimerkiksi samppanjabaarista ja toisesta kahvilasta

Zsar Outlet Village on ehtinyt kolmen kuukauden ikään. Alku on ollut vaihtelevaa, parhaimpina viikkoina kävijöitä on ollut noin 15 000, huonoimpana vain reilut 8 000. Katso video siitä, miltä Zsarin kaduilla näyttää nyt!