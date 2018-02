Viime yönä Konnunsuolla mitattiin -27,4 pakkasastetta, se oli tämän talven toiseksi kylmin lukema — ja tästä pakkaset vasta alkavat kiristymään Aurinkoiset mutta kylmät pakkaspäivät jatkuvat ainakin tämän ja ensi viikon ajan. Kai Skyttä Pakkanen paukkuu mutta aurinko paistaa. Pakkasta pelkäämättämille ulkoilijoille on nyt hyvät oltavat. Arkistokuva Lappeenrannan satamasta.

Pakkanen paukkui Lappeenrannassa viime yönä. Joutsenossa Konnunsuolla mitattiin -27,4 astetta pakkasta viime yönä. Se on toiseksi kylmin lukema mitä Konnunsuolla on mitattu koko talvena. Kylmempää on ollut vain 23. tammikuuta, jolloin Konnunsuolla mitattiin -29,2 pakkasastetta.

Lappeenrannan lentokentällä mitattiin viime yönä -18,9 pakkasasetta ja Lappeenrannan Hiekkapakan mittausasemalla -24 astetta.

— Päivän aikana lämpötilat nousevat noin 10 tai 15 pakkasasteen tuntumaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Säätila jatkuu kylmänä ja enimmäkseen aurinkoisena.

— Torstaina pakkanen on kiristymään päin. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, joten se hieman lämmittää.

Ulkoilijoita lämmittänee tieto, että tuuli pysyy heikkona.

— Näissä pakkasasteissa pienikin tuuli voi tuntua jo kasvoilla, sanoo Karusto.

Kylmyys jatkuu

Säätyyppi jatkuu ajankohtaan nähden poikkeuksellisen kylmänä vielä ainakin ensi viikon. Kylmintä on alkuviikosta, jolloin pakkaset voivat olla yli 20 astetta päivälläkin.

Ennusteen mukaan kaikkein kylmintä ensi viikolla on maanantain ja tiistain välisenä yönä. Kylmyyttä selittää arktisen kylmät ilmamassat, jotka valuvat Venäjältä Suomen puolelle. Kovat pakkaset ovat seurausta polaaripyörteen hajoamisesta.

Yläilmakehässä on yksi laaja napapyörre, joka pitää maan pinnalla olevan kylmän ilman napa-alueella. Nyt kun pyörre hajoaa, kylmä ilma ei pysy napa-alueella vaan valahtaa etelämmäs.

Myös pilvisyys vaikuttaa lämpötiloihin selvästi. Ilmatieteen laitoksen julkaisemassa kuvassa näkyy selvästi, mikä vaikutus pilvien määrällä on lämpötilaan. Kartasta näkyy myös, että Itä-Suomessa on nyt selkeästi esimerkiksi länsirannikkoa ja Pohjois-Suomea kylmempää.

Jos upotus ei näy, näet twiitin myös täältä.

Yleisesti ottaen helmikuu on Etelä-Karjalassa kaikkein kylmin kuukausi. Normaalisti pakkashuiput sijoittuvat kuitenkin tammikuulle, sillä silloin päivä on lyhyt eikä aurinko pääse juuri lämmittämään. Nyt käynnissä oleva pakkasjakso hätyyttelee viime vuoden ennätyksiä, sillä viime talven kylmin päivä Etelä-Karjassa oli Joutsenon Konnunsuolla tammikuun lopussa mitattu -28,4 astetta pakkasta. Todennäköisesti tämä lukema alittuu tällä tai viimeistään ensi viikolla.