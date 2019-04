LUT kirjasi kuusi miljoonaa miinusta — Jatkossa rahaa haetaan yrityksiltä yhä enemmän, rehtori toivoo myös valtiolta lisää euroja koulutukseen

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) tulos jäi miinukselle reilut kuusi miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella.

Yliopiston tilikauden tulos oli 6,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Isoa osa tappiosta selittää sijoitustoiminnan alaskirjaus, jonka suuruus on 5,1 miljoonaa euroa.

Alaskirjaus johtuu siitä, että sijoitussuhdanteet laskivat loppuvuodesta sekä siitä, että yliopistojen täytyy opetus- ja kulttuuriministeriön uuden ohjeen mukaisesti kirjata sijoituksista syntyvät arvonmuutokset tilinpäätökseensä.

Sijoitustoiminnan tuotot huomioiden yliopiston taloudellinen tulos jäi 1,1 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Tappiota selittää LUTin rehtori Juha-Matti Saksan mukaan se, että rahaa ei ole niin paljon kuin yliopisto tarvitsee.

— Valtion rahoitus yliopistolle on kasvanut vain 0,25 prosenttia vuodesta 2012, vaikka meidän tulos on parantunut merkittävästi. Toivottavasti seuraava eduskunta panostaisi koulutukseen, vaikka onkin ymmärrettävää, että jos jostain pitää säästää niin leikkauksia on täytynyt tehdä, Saksa sanoo.

Yliopiston liikevaihto oli 80,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi täydentävän rahoituksen ansiosta 3,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen osuus oli 45,5 miljoonaa euroa.

Yliopisto on joutunut etsimään ulkopuolista rahaa toimintansa tueksi yhteensä 34,9 miljoonaa euroa. Summa vastaa yli 43:a prosenttia liikevaihdosta ja muodostuu yrityksiltä sekä muilta ulkopuolisilta tahoilta saaduista euroista.

— Myymme tutkimustyötä yrityksille. Tutkimus kiinnostaa yrityksiä, mikä on hyvä asia. Teemme yritysyhteistyötä muun muassa energiaan, vedenpuhdistukseen, jätteiden hyödyntämiseen sekä hiilidioksidin talteen ottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvässä tutkimuksessa, Saksa kertoo.

LUT pyrkii parantamaan taloustilannettaan kasvattamalla täydentävää rahoitusta ja perusrahoitusta. Yliopisto toivoo miinuksen lyhenevän myös LAB-ammattikorkeakoulun konserniyhteistyöstä saatavilla hyödyillä ja kiinteistökulujen vähentämisellä.

Saksan mukaan yliopisto on taloudellisesti oikealla tiellä, mutta helppoa tuloksen kääntäminen plussalle ei kuitenkaan ole.

Säästöjä voi löytyä ammattikorkeakoulujen kanssa yhdistymisen jälkeen esimerkiksi laite- ja ohjelmistohankinnoissa. Henkilökunnasta ei Saksan mukaan aiota säästää.

— Irtisanomisia ei ole suunnitteilla, päinvastoin, mietimme mistä palkata meille hyviä ihmisiä lisää, Saksa sanoo.