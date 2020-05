Havainnekuvat: Tältä näyttäisi uusi 6-kerroksinen asuinliiketalo Koulukatu 10:ssä

Uusi asuinliiketalo muuttaa katukuvaa reilun kahden vuoden kuluttua Lappeenrannan ydinkeskustassa. Lappeenrannan seurakuntayhtymä päässee purkamaan kiinteistöä ensi syksyn aikana.

Aikataulun määrittää keskustan uusi kaava, jonka pitäisi tulla nähtäville kesäkuun puolivälissä.

– Jos kaava hyväksytään lopullisesti elokuun aikana, niin pääsemme heti hakemaan purku- ja rakennuslupia. Jos purkutyö valmistuu vuoden loppuun mennessä, rakennustyömaa alkaisi helmi–maaliskuussa, huomauttaa seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen.

Seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto pääsi tutustumaan asuinliiketalon piirustuksiin ensi kertaa keskiviikkoiltana.

Talousjohtaja Kari Virtasen mukaan valtuusto hyväksyi rakennuspiirustukset vilkkaan keskustelun jälkeen.

Nonsta Arkkitehdit Suunniteltu rakennus nousisi Koulukadulle Raatihuoneen eteläpuolelle. Havainnekuva.

Asuinliiketalo on korkeimmalta osaltaan 6-kerroksinen ja sijoittuu länsipäähän Kauppakadun ja Koulukadun risteykseen.

Suunnitelmien mukaan asuinhuoneistoja on tulossa yhteensä 59 kappaletta. Asunnot ovat yksiöitä, joista pienin on kooltaan 20 neliötä, kaksioita ja kolmioita sekä yksi neljä huonetta ja keittiö, joka on kooltaan 82 neliötä.

Katutasoon on suunniteltu ravintola ja kolme muuta liiketilaa. Seurakuntayhtymä saattaa ottaa yhden muista liiketiloista omaan käyttöönsä.

Talousjohtaja Kari Virtanen huomauttaa, että liiketiloihin aletaan piakkoin hakea vuokralaisia.

– Vuokra-asuntoihin on jo tullut hakemuksia.

Rakennuksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2022.

Nonsta Arkkitehdit Suunnitellut rakennuksen korkein osa olisi 6-kerroksinen. Havainnekuva.

Rakennuksen suunnittelijakaksikko, arkkitehdit Harri Humppi ja Tatu Rekola, valittiin arkkitehtikilpailun perusteella. Heidän työnsä nimi on Tarina.

Uudisrakennuksen kustannusarvio on 11 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymä on varannut rakentamiskuluihin 5 miljoonaa euroa ja loppusumma on tarkoitus rahoittaa pankkilainan turvin.

Purkutuomion saanut entinen seurakuntakeskus valmistui Koulukatu 10:een vuonna 1978. Se poistettiin käytöstä reilun 40 vuoden jälkeen viime kesänä.

Seurakuntayhtymä aikoo seurata nettisivuillaan rakennuksen valmistumista.