Kaakkois-Suomeen nousee lähivuosina yli 400 miljoonalla eurolla sairaalakantaa: sairaanhoitopiirit perustelevat rakennussumaa tarpeella, asiantuntijan mielestä potilasvirrat eivät riitä: ”Oikeasti Suomi tyhjenee”

Sairaalainvestointien määrä on pyritty suitsimaan lainsäädännöllä, mutta poikkeuslupia on silti myönnetty runsaasti. Eksoten toimitusjohtajan Pentti Itkosen mukaan investointien määrä Kaakkois-Suomessa on ylimitoitettu: "Hallitusohjelman säästötavoitteet eivät voi mitenkään toteutua, jos kaikki jatkavat tähän malliin."