Vartiointialan kolmepäiväinen lakko toteutuu keskiviikkona — arviolta toistasataa vartijaa on lakossa Etelä-Karjalassa

Vartiointialalla toteutuu kolme päivää kestävä lakko. Lakko alkaa keskiviikkona, ja päättyy perjantaina vuorokauden vaihtuessa.

Lakon taustalla on kiista vartiointialan työehtosopimuksesta ja palkkaratkaisusta. Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime keväästä asti Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Palvelualojen työnantajat Paltan kesken. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta lähtien, kun edellinen työehtosopimuskausi päättyi.

Vartiointialan sovittu päättyi tänään tuloksettomana. Valtakunnansovittelija Vuokko Piettala katsoi tiedotteen mukaan, ettei sovintoesityksen antamiselle näyttänyt olevan edellytyksiä.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8 500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina.

Toista sataa Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa lakko koskee noin 100—130 vartiointialan työntekijää.

Lakon ulkopuolelle rajataan hätätyöt sekä tehtävät, joissa lakko vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

— Näyttäisi siltä, että Lappeenrannan alueelle ei ole haettu poikkeuslupia, Räsänen kertoo, sanoo PAMin tiedottaja Minna Räsänen.

Esimiehet korvaavat

Kauppakeskus Ison-Kristiinan kauppakeskuspäällikkö Jukka Nieminen kertoo, että Isossa-Kristiinassa lakon aikana poissaolot pyritään korvaamaan esimiesvoimin.

— Tämän tilanteen ei juurikaan pitäisi näkyä kauppakeskuksen arjessa, Nieminen sanoo.

Hän kertoo, että tilanteeseen on varauduttu jo etukäteen. Lakkovaroitus annettiin 9. lokakuuta.

Nieminen ei halua tarkasti kertoa, kuinka paljon vartijoita työskentelee Isossa-Kristiinassa, mutta toteaa heitä olevan useita per vuoro.

