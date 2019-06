Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten välisessä yhteistyössä on koettu ongelmia lastensuojelussa. Tämä käy ilmi kaupungin vuoden 2018 arviointikertomuksesta. Vaikka kaupungin lasten hyvinvointi näyttäisi olevan keskimäärin hyvällä tasolla, tarkastuslautakunta on huolissaan havainnoista, joiden mukaan kaupungissa on hyvin vaikeassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria.