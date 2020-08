Ville Haapasalon hatsapurit menivät kesällä kuin kuumille kiville – Viikonloppuna esiteltiin myös ensi kesän uutuustuote

Ville Haapasalon mukaan hatsapureja on myyty kesän aikana yhteensä noin 25 000. Työtahti on hurja, sillä Haapasalo paistaa noin sata leipää tunnissa. Pelkästään juustoa on kesän aikana kulunut 6 000 kiloa.