SaiPa on solminut sopimukset slovakialaisen puolustajan Mario Grmanin ja venäläisen hyökkääjän Jaroslav Aleksejevin kanssa.

Molemmat sopimukset ovat 1+1, ja Grmanilla sopimukseen sisältyy myös seuran optio. Kumpikin pelaaja liittyy joukkueeseen heinäkuun lopussa.

Hyökkäävään peliin kykenevä puolustaja

Grman on 22-vuotias rightin pelaaja, joka pelasi päättyneen kauden KHL-joukkue HC SLovan Bratislavassa. Joukkueen kausi oli kokonaisuudessaan vaikea, mutta Grman sai paljon vastuuta ollen peliajassa mitattuna joukkueen neljän parhaan puolustajan joukossa. Grman keräsi puolustajista kolmanneksi eniten pisteitä (4+4=8).

Viime kaudet Grman on ollut Slovakian maajoukkueen vakiokasvo. Viime vuonna hän esiintyi maan MM-joukkueessa ja tänäkin vuonna hän valmistautui kotikisoihin, mutta lievä käsivamma esti osallistumisen.

SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksan mukaan SaiPa saa 185-senttisestä Grmanista kohtalaisen isokokoisen, hyökkäävänkin pelin taitavan puolustajan.

SaiPassa pelaa myös grmanin maanmies Tomas Zaborsky.

— En ole tavannut Tomasta, mutta odotan todella innolla hänen sekä muun joukkueen tapaamista ja Lappeenrantaan muuttamista, Grman sanoo SaiPan tiedotteessa.

Valmius miesten peleihin puntarissa

20-vuotias Aleksejev siirtyy SaiPaan koeajalla Kanadan junioriliiga QMJHL:stä, jossa hän on pelannut viimeiset kolme kautta.

Vasemmalta laukova Aleksejev on Gazovik Tjumenin kasvatti ja pelannut Moskovan Dynamon junioriorganisaatiossa sekä Venäjän juniorisarja MHL:n HK MVD Balašihan joukkueessa. Hän on pelannut kahdesti alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa.

Tuomenoksa pitää Aleksejevia mielenkiintoisena lupauksena.

— Hyvä nähdä nyt try-outin kautta, onko Jaroslav valmis miesten peleihin. Hänen vahvuuksiaan ovat ehdottomasti liike ja kiekollinen pelaaminen, Tuomenoksa sanoo tiedotteessa.

Uusien pelaajasopimusten ohella Saipa julkisti maalivahti Niclas Westerholmin, 21, jatkavan keltamustassa paidassa myös tulevalla kaudella.

Nashville Predatorsin sopimusmaalivahti pelasi viime kaudella SaiPassa 15 Liiga-ottelua torjuntaprosentilla 90,7 ja kaksi ottelua Ketterässä lainalla torjuntaprosentilla 94.

SaiPan sopimukset

Maalivahdit: Niclas Westerholm, Karolus Kaarlehto, Severi Auvinen.

Puolustajat: Mario Grman, Kasperi Torikka, Jere Seppälä, Erik Autio, Markus Kojo, Simo-Pekka Riikola, Robin Salo, Jere Sneck, Veeti Vainio.

Hyökkääjät: Jaroslav Aleksejev (try out)Teemu Ramstedt, Aatu Luusuaniemi, Ville Koho, Topi Piipponen (try out), Joni Nikko, Anssi Löfman, Matias Mäntykivi, Santeri Virtanen, Emil Oksanen, Micke Saari, Tomi Iso-Mustajärvi, Tomas Zaborsky, Elmeri Kaksonen, Mikael Kuronen, Ville Vainikainen.