M/S Camillan omistus vaihtuu — Siirtyy Saku Hyttisen yhtiölle

Risteilyalus M/S Camillan omistus vaihtuu. Lappeenrannan Laivat Oy on myynyt sen tänään 21. elokuuta Ysituote Oy/Karelia Lines Oy:lle, kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Lappeenrannan Laivat Oy on Lappeenrannan kaupunkikonsernin yhtiö. Kauppahinta on 532 000 euroa.

Camillan on tiedotteen mukaan tarkoitus jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

M/S Camilla on Suomen suurin sisävesilaiva. Lappeenranta on ollut aluksen kotisatamana kesästä 1990 alkaen.