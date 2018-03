Joutsenon koulu rakennetaan uusiksi, mutta päiväkotisiipi saa luultavasti odottaa Etti Kantola Joutsenon koulu on peruskorjausiässä, mutta Lappeenrannan kaupunki ei aio remontoida vaan rakentaa uuden.

Joutsenon koulu korvataan uudella, mutta osa päiväkotiryhmistä saa jatkaa toimintaansa parakeissa. Näin suunnittelee Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg. Lasten ja nuorten lautakunta tekee päätöksensä Joutsenon koulun uusimismallista tiistaina.

Ehdotuksen mukaan koulukeskuksen nykyisen koulun korvaisi uusi rakennus sekä kädentaitotilojen peruskorjaus. Vanha koulu on peruskorjausiässä, mutta kaupunki ei katso korjaamista taloudellisesti kannattavaksi. Remonttikaan ei välttämättä takaisi sitä, että rakennus olisi sisäilmaltaan turvallinen.

Uusi koulu mahdollistaa nykyistä tehokkaamman tilankäytön ja käyttökustannusten laskun. Koulun keittiö uusitaan niin, että sinne voi keskittää Joutsenon päiväkoti- ja kouluruuan valmistuksen.

Oppilasmäärän ennustaminen on vaikeaa

Willbergin ehdotuksen mukaan kahden ryhmän tilaelementtipäiväkoti säilyisi toistaiseksi. Toisena vaihtoehtona olisi rakentaa kolmen päiväkotiryhmän tilojen kokoinen laajennus.

Päiväkodin tilaelementit on vuokrattu nyt vuoteen 2022 asti. Vuokrasopimuksen jatkamista on tarkoitus miettiä vuokra-ajan lähestyessä loppuaan. Jos koulun oppilasmäärä pienenee, päiväkotiryhmiä voi siirtyä koulun tiloihin. Jos koulussa ei ole tilaa, on myös mahdollista rakentaa myöhemmin päiväkotisiipi.

Suunnittelua vaikeuttaa se, että ikäluokkien koko vaihtelee Joutsenossa paljon ja tulevia oppilasmääriä on vaikea ennustaa. Tänä lukuvuonna Joutsenossa on perusopetuksessa 930 oppilasta.

Suunnitelmissa on tehdä koulurakennus ainakin osittain puusta.

Tulossa puuta ja aurinkoenergiaa

Kaupunki on varannut parinkymmenen miljoonan euron hankkeelle rahaa neljälle vuodelle tästä vuodesta alkaen. Rakentaminen alkaisi syksyllä 2019 tai keväällä 2020 väistötilaratkaisusta riippuen. Uuden koulun on tarkoitus olla käytössä elokuussa 2021 tai tammikuussa 2022.

Suunnitelmissa on tehdä koulurakennus ainakin osittain puusta, ja sen katolle on tulossa aurinkoenergiajärjestelmä.