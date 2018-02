Betoniporsaat pysäyttävät Pallosta Rakuunamäelle autoilevan — Tontille ajavan tai laittoman oikaisijan pitää nyt koukata vastaantulijan kaistalle Seija Hackman Rakuunamäen läpiajo on ollut kielletty jo pitkään, mutta suuri joukko autoilijoita ei kiellosta välitä.

Rakuunamäen halki kulkevan Ratsuväen raitin toinen kaista suljetaan liikenteeltä torstaina 1. maaliskuuta. Betoniporsailla suljetaan ajokaista Taipalsaarentieltä mäkeä ylös Valtakadun suuntaan. Lisäksi Rakuunamäelle tulee kieltoa vahvistavia liikennemerkkejä.

Rakuunamäen läpiajo on ollut kielletty jo aiemminkin, mutta kieltoa ei ole noudatettu ja nyt otetaan järeämmät keinot käyttöön.

Ajokielto ei koske tonteille ajoa, takseja tai hälytysajoa.

Eikö toisen kaistan sulkeminen betoniporsailla aiheuta vaaratilanteita, kun oikaisijat alkavat koukkia vastaantulevien kaistan kautta, Lappeenrannan kaupungininsinööri Timo Kalevirta?

— Väistämissäännöt asiassa ovat selvät ja ajoneuvojen kohtaaminen tapahtuu hitailla vauhdeilla. Toivotaan, että järjestely vähentää turhaa läpiajoa Rakuunamäen kautta.

Miten paljon oikaisuliikennettä Rakuunamäen läpi kulkee?

— Numeerista tietoa ei ole, mutta varsinkin aamuisin Taipalsaarentien suunnasta, joka on väistämisvelvollinen suunta, Maneesikadulle pyrkiviä on merkittävästi. Arvioisin 50 prosenttia kokonaisliikenteestä. Iltaruuhkan aikaan läpiajavien prosenttiosuus vastakkaiseen suuntaan on suurempi, mutta määrällisesti pienempi.

Kaupunki laatii laajempaa Rakuunamäen liikennesuunnitelmaa, mitä muita muutoksia on tulossa kuin Ratsuväen raitin kaistan sulkeminen?

— Edellä mainittu järjestely ei ole ainakaan ihan sellaisenaan ole tulevan kaavan mukainen. Muutkin kaavavaiheen liikennesuunnitelman ratkaisut voivat yksityiskohtien osalta elää. Asemakaava rajaa tarkasti liikenteelle varatun alueen. Kadun ja siihen liittyvien laitteiden on mahduttava kokonaan asemakaavassa kadulle varatulle alueelle. Kevyen liikenteen reitit sekä huolto- ja pelastusreitit voidaan määritellä asemakaavassa.