Espoolaismies häiriköi lappeenrantalaisnaista öisin: Toistuvat puhelut ja tekstiviestit toivat sakkotuomion

Espoolainen 46-vuotias mies on tuomittu Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa viestintärauhan rikkomisesta. Mies oli syytteen mukaan kevään ja kesän 2018 aikana soittanut useita kertoja ja lähetellyt tekstiviestejä lappeenrantalaiselle naiselle, vaikka nainen oli kieltänyt tekemästä niin. Soittoja tuli myös öiseen aikaan.

Mies ja nainen olivat tutustuneet nettisivustolla ja vaihtaneet yhteystietoja. Viestittely alkoi kuitenkin saada ikäviä sävyjä, ja nainen halusi lopettaa yhteydenpidon.

Oikeus katsoi, että nainen on oikeudenkäynnissä johdonmukaisesti ja luotettavasti kertonut, että syytetty on soittanut eri numeroista asianomistajalle useita kertoja.

Lisäksi syytetty on lähettänyt naiselle viestejä, joiden sisältö on ollut uhkaava, loukkaava, seksistinen ja osittain jopa törkeä. Yhteydenotot ovat olleet toistuvia, niitä on ollut myös yöaikaan, ja ne ovat jatkuneet, vaikka nainen on kehottanut lopettamaan yhteydenpidon.

Oikeuden mukaan yhteydenotot ovat aiheuttaneet naiselle huomattavaa häiriötä ja haittaa. Syytetyllä ei ole ollut mitään perusteltua syytä toiminnalleen.

Syytetty ei saapunut oikeudenkäyntiin. Siellä luettiin hänen esitutkintakertomuksensa. Oikeudessa luettiin myös miehen oikeuden puheenjohtajalle lähettämä loukkaava tekstiviesti. Esitutkinnassa mies kiisti syyllistyneensä rikokseen.

Mies tuomittiin 45 päiväsakkoon, jotka miehen tuloilla tekevät 270 euroa. Hän joutuu myös maksamaan naiselle asian selvittämisestä johtuneista kuluista 100 euroa ja henkisestä kärsimyksestä 200 euroa.

Tuomio on lainvoimainen.