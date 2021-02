Eksote: Torstaina kuusi uutta koronatartuntaa Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalassa on raportoitu torstaina kuusi uutta koronavirustartuntaa. Se on pienin luku sitten helmikuun 18:nnen. Kaikkiaan koronavirustapauksia on ollut maakunnassa 423, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo tilannekuvassaan.

Kuusi uutta tartuntaa on merkitty keskiviikon kohdalle Eksoten Koronavirustauti lukuina -taulukkoon.

Etelä-Karjalassa on sairaalahoidossa 0–5 koronaviruspotilasta. Tarkka potilaiden lukumäärä kerrotaan vain, jos potilaita on enemmän kuin viisi.

Koska Etelä-Karjalassa on vähän koronapotilaita sairaalahoidossa, Eksote on luvannut tarvittaessa auttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS).

Koronavirustilanne on Etelä-Karjalassa edelleen kiihtymisvaiheessa. Alueellinen koronaryhmä päätti asiasta tiistaina.

Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) karttasovelluksessa Etelä-Karjalaan on merkitty torstaina 438 todennettua koronavirustartuntaa, kun keskiviikkona niitä oli 431. Lappeenrannan luvussa 283 on nousua seitsemän tartunnan verran ja Taipalsaarella kahden todennettunun tartunnan verran. Myös Savitaipaleella on THL:n tilaston mukaan yksi uusi koronavirustartunta.

THL:n karttasovellus oli muutaman päivän epäkunnossa, eivätkä kaikki uudet Etelä-Karjalan tartunnat siten ole välttämättä kasvua keskiviikolta vaan peräisin alkuviikolta.

Koko Suomessa tartunnat nousussa

Suomessa on raportoitu 565 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 522 tartuntaa, mikä on 1 396 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 3 478. Tämä on 434 enemmän kuin edeltävien seitsemän päivän aikana.

Yhteensä Suomessa on nyt todettu 55 687 koronatartuntaa.